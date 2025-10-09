Ακριβώς όπως η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, έτσι και οι περισσότεροι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα περιστρέφονται γύρω από ένα αστέρι - οικοδεσπότη. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που βρίσκονται εκεί έξω, εντελώς μόνοι τους, και ονομάζονται «απατεώνες πλανήτες». Ενώ η προέλευσή τους δεν είναι πλήρως κατανοητή, οι αστρονόμοι έχουν πλέον εντοπίσει έναν αδηφάγο στα σπάργανα, ο οποίος προσφέρει νέα στοιχεία για αυτούς τους μοναχικούς κόσμους.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτός ο αδέσποτος πλανήτης, που ονομάζεται Cha 1107-7626, έχει περίπου πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερη μάζα από τον Δία, τον μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής έκρηξης όπως ακριβώς σχηματίζεται ένα νεαρό αστέρι, καθώς καταβρόχθιζε το γύρο περιβάλλον του με ρυθμό που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν σε ένα τέτοιο αντικείμενο.

Στο αποκορύφωμά του, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του τρέχοντος έτους, κατανάλωνε αυτό το υλικό με ρυθμό έξι δισεκατομμυρίων τόνων ανά δευτερόλεπτο, περίπου οκτώ φορές ταχύτερα από ό,τι λίγους μήνες νωρίτερα.

«Η έκρηξη που ανιχνεύσαμε είναι εξαιρετική, καθώς μοιάζει με μερικές από τις πιο έντονες φάσεις ανάπτυξης που παρατηρούνται σε νεαρά αστέρια. Αποκαλύπτει ότι οι ίδιες φυσικές διεργασίες που οδηγούν στον σχηματισμό των αστεριών μπορούν επίσης να συμβούν σε πλανητική κλίμακα», δήλωσε ο αστρονόμος Βίκτορ Αλμέντρος-Αμπάντ του Αστρονομικού Παρατηρητηρίου INAF στο Παλέρμο στην Ιταλία και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στο Astrophysical Journal Letters .

«Αυτό το αντικείμενο είναι περίπου ενός έως δύο εκατομμυρίων ετών. Είναι πολύ νεαρό για τα αστρονομικά δεδομένα», δήλωσε ο Αλμέντρος-Αμπάντ.

Ο Αλμέντρος-Αμπάντ είπε ότι ο πλανήτης- απατεώνας φαίνεται να βρίσκεται στα τελικά στάδια σχηματισμού του και δεν αναμένεται να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη μάζα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχει ισχυρά μαγνητικά πεδία που διοχετεύουν υλικό από τον στροβιλιζόμενο δίσκο προς τα μέσα, ένα φαινόμενο που μέχρι τώρα παρατηρούνταν μόνο σε αστέρια.

Οι ερευνητές παρατήρησαν το Cha 1107-7626 χρησιμοποιώντας το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου με έδρα τη Χιλή. Βρίσκεται στον Γαλαξία μας, περίπου 620 έτη φωτός από τη Γη, στον αστερισμό Χαμαιλέοντα.

Οι αδέσποτοι πλανήτες, που ονομάζονται επίσης ελεύθερα αιωρούμενα πλανητικά αντικείμενα μάζας, συνήθως έχουν μάζα λίγο μεγαλύτερη από αυτή του Δία, υπάρχουν ως απομονωμένα συστήματα που αιωρούνται ελεύθερα στο διάστημα και δεν είναι βαρυτικά συνδεδεμένα με έναν άστρο-φύλακα.

«Το πώς σχηματίζονται αυτά τα αντικείμενα εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτό ερώτημα», δήλωσε η Μπελίντα Ντέμιαν, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα στη Σκωτία, η οποία είναι συν-συγγραφέας της μελέτης.

Θεωρητικά, είπε ο Ντέμιαν, μπορούν να σχηματιστούν όπως τα αστέρια μέσω της κατάρρευσης ενός διαστρικού νέφους αερίου και σκόνης, γνωστού ως μοριακό νέφος, ή μπορούν να σχηματιστούν σαν ένας συνηθισμένος πλανήτης σε έναν δίσκο υλικού που περιστρέφεται γύρω από ένα νεογέννητο αστέρι, μόνο και μόνο για να εκτοξευθούν με κάποιο τρόπο εκτός αυτού του πλανητικού συστήματος.

Ενώ ο Cha 1107-7626 σχηματίζεται παρόμοια με τον τρόπο που σχηματίζεται ένα αστέρι, δεν θα πλησιάσει καν κοντά στο να φτάσει τη μάζα που είναι απαραίτητη για να πυροδοτήσει τη σύντηξη υδρογόνου στον πυρήνα του όπως ένα αστέρι. Άλλα ουράνια αντικείμενα που ονομάζονται καφέ νάνοι σχηματίζονται επίσης με αυτόν τον τρόπο και δεν καταφέρνουν να γίνουν αστέρια.

Ο Cha 1107-7626 μπορεί να παρέχει μια πληρέστερη κατανόηση του πώς γεννιούνται ορισμένοι αδέσποτοι πλανήτες.

«Αυτή είναι μια πραγματικά συναρπαστική ανακάλυψη, επειδή συνήθως έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε τους πλανήτες ως ουράνια σώματα που είναι ήσυχα και σταθερά, αλλά τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα αντικείμενα μπορούν να είναι δυναμικά όπως τα αστέρια στα αρχικά τους στάδια», είπε ο Ντέμιαν. «Αυτό θολώνει κατά κάποιο τρόπο τη γραμμή μεταξύ αστεριών και πλανητών και μας δίνει μια κλεφτή ματιά στις πρώτες περιόδους σχηματισμού των αδέσποτων πλανητών».

Πηγή: skai.gr

