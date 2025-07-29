Διήμερο δράσεων για την τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαίδευση, στην Ηγουμενίτσα

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυξανόμενη παρουσία της στην καθημερινότητά μας, με αφορμή ένα διήμερο δράσεων που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα. Η εκδήλωση, με τίτλο «Υγιή Πρότυπα και Αξίες στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέδειξε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην εκπαίδευση, την εργασία και τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες.

Η έναρξη του διημέρου σηματοδοτήθηκε από ημερίδα στο πολιτιστικό κέντρο «Πάνθεον» σχετικά με τον ρόλο της ηθικής στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και πρώην πρόεδρος της ΑΔΙΠ, Παντελής Κυπριανός, ο πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αιμίλιος Περδικάρης και η παιδαγωγός Εύη Γεωργίου, συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης. Την ημερίδα χαιρέτισαν ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας, καθώς και ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Παναγιώτης Νταής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον αξιωματικό της ΕΛΑΣ, Στέφανο Τσε, στα ζητήματα της νεανικής παραβατικότητας στον ψηφιακό χώρο και στους τρόπους πρόληψής της.

Εκπαίδευση και ενημέρωση στη νέα ψηφιακή εποχή

Ο κ. Κυπριανός επικεντρώθηκε στις δυνατότητες και τις προκλήσεις που φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει, όπως ανέφερε, «καθοριστικός». Ο κ. Περδικάρης παρουσίασε τις αλλαγές και τους κινδύνους που δημιουργεί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της δημοσιογραφίας, με έμφαση στα fake news και στη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διάδοσή τους. Η κυρία Γεωργίου στάθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα υιοθέτησης ηθικών αξιών και υγιών προτύπων κατά την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αθλητισμός και συμπερίληψη στην κοινωνία της τεχνολογίας

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας με έναν συνδυασμό αθλητικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Συμμετείχαν τοπικά αθλητικά σωματεία, κοινωνικοί φορείς, καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) της περιοχής, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά. Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση του κόσμου ανέδειξε τη σημασία της συμπεριληπτικής προσέγγισης στην ψηφιακή μετάβαση, αλλά και τη δύναμη της κοινότητας στην προώθηση υγιών προτύπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.