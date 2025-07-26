Οι υπολογιστές έχουν κατακτήσει σκάκι, Go και πόκερ. Όμως στον ανταγωνιστικό κόσμο του προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, οι άνθρωποι – προς το παρόν – κρατούν ακόμα τα ηνία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Guardian, ο Πολωνός Przemysław Dębiak, γνωστός στο διαδίκτυο ως Psyho, κατάφερε να επικρατήσει με οριακή διαφορά έναντι του αλγορίθμου της OpenAI στον παγκόσμιο τελικό του AtCoder World Tour 2025 στο Τόκιο. Ο ίδιος, ωστόσο, δηλώνει ότι ίσως ήταν η τελευταία φορά που ένας άνθρωπος θα κερδίσει αυτόν τον τίτλο.

«Είναι πολύ πιθανό», λέει ο 41χρονος, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στην ίδια την OpenAI. «Θα προτιμούσα να μην συμβεί – μου αρέσουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Θα ήταν κάπως αποθαρρυντικό να ξέρω ότι υπάρχει ένα "μαγικό ον" που το κάνει καλύτερα από εμένα.»

Ο Dębiak παραδέχεται την ειρωνεία της κατάστασης: οι ίδιοι οι προγραμματιστές δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη που τώρα τους ξεπερνά.

«Πριν από τον διαγωνισμό έγραψα στο Twitter: "ζεις από το ξίφος, πεθαίνεις από το ξίφος"», λέει χαρακτηριστικά. «Βοήθησα στην ανάπτυξη της AI και θα ήμουν εγώ αυτός που θα έχανε. Αν και τελικά κέρδισα – προς το παρόν».

Η διοργάνωση περιλάμβανε 11 κορυφαίους ανθρώπινους διαγωνιζόμενους (βάσει διεθνούς κατάταξης) και έναν αλγόριθμο της OpenAI, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση, μόλις 9,5% πίσω από τον νικητή. Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, συνεχάρη δημόσια τον Psyho στο Twitter.

Ο διαγωνισμός διάρκειας 10 ωρών περιλάμβανε την επίλυση ενός περίπλοκου προβλήματος βελτιστοποίησης – όπως το κλασικό «πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή», στο οποίο πρέπει να βρεθεί η συντομότερη διαδρομή ανάμεσα σε διαφορετικές πόλεις. Παρόλο που τέτοιου είδους προβλήματα διατυπώνονται απλά, η εύρεση της βέλτιστης λύσης είναι εξαιρετικά απαιτητική.

Οι άνθρωποι σκέφτονται καλύτερα – η AI γράφει πιο γρήγορα

«Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι – εννοώ οι κορυφαίοι άνθρωποι – είναι ακόμα καλύτεροι στη λογική σκέψη και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων», λέει ο Psyho. «Αλλά έχουν περιορισμούς: γράφουν αργά, ενώ η AI μπορεί να δοκιμάζει συνεχώς μικρές τροποποιήσεις πολύ πιο γρήγορα.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μοντέλο της OpenAI λειτουργεί σαν να «κλωνοποιείς έναν άνθρωπο πολλές φορές, δουλεύοντας ταυτόχρονα».

«Ίσως να μην είναι πιο έξυπνο, αλλά σίγουρα είναι πιο γρήγορο. Και καμιά φορά, η ταχύτητα πολλαπλών μέτριων μυαλών ξεπερνά ένα ιδιοφυές μυαλό.»

Ο φόβος της αντικατάστασης

Η νίκη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Meta και η Microsoft επενδύουν έντονα σε AI που γράφει κώδικα. Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, έχει εκτιμήσει ότι μέχρι και το 20% των "λευκών κολάρων" επαγγελμάτων θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την AI μέσα στα επόμενα 1-5 χρόνια.

«Αυτό συμβαίνει ήδη, σε όλους σχεδόν τους τομείς», λέει ο Dębiak. «Οι πνευματικές εργασίες βρίσκονται στην "πρώτη γραμμή". Για τις χειρωνακτικές δουλειές, η ρομποτική είναι μερικά χρόνια πίσω.»

Παρόλο που δηλώνει ενθουσιασμένος από την πρόοδο, δεν κρύβει τον προβληματισμό του για τον κοινωνικό αντίκτυπο:

«Έχουμε ήδη τεράστια προβλήματα: παραπληροφόρηση, ψυχολογικές επιπτώσεις, άνθρωποι που χάνουν το νόημα της ζωής. Η κοινωνία κινείται αργά. Η τεχνολογική πρόοδος όμως τρέχει με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα.»

