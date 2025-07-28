Ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη των τεχνολογιών αιχμής ανακοίνωσε η Prisma Electronics με την ολοκλήρωση του νανοδορυφόρου MICE-1 ο οποίος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Θράκη προκειμένου να ταξιδέψει στο διάστημα ενσωματωμένος σε ειδικό εκτοξευτικό pod το οποίο θα αποσταλεί στη SpaceX για προγραμματισμένη εκτόξευση την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Prisma Electronics - η οποία έχει την πλήρη ευθύνη σχεδιασμού, υλοποίησης και επιχειρησιακής αξιοποίησης του έργου- o MICE-1 (Maritime Identification & Communication systEm - 1) «αποτελεί καρπό δύο ετών εντατικής τεχνολογικής ανάπτυξης και ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των αισθητήρων, του Internet of Things και της κυβερνοασφάλειας». Ειδικότερα ο νανοδορυφόρος θα παρέχει:

-Συλλογή δεδομένων AIS και LAROS για περιβαλλοντική και ναυτιλιακή παρακολούθηση

-Επεξεργασία δεδομένων με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης

-Κρυπτογραφημένη διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Ο MICE-1 εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τελεί υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, η αποστολή του ελληνικής τεχνογνωσίας και κατασκευής νανοδορυφόρου επισφραγίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Prisma Electronics στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα και αποτελεί σταθμό στην ανάδειξη της Θράκης ως κόμβου καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών, στην προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον ναυσιπλοΐας και στη θεμελίωση ενός μελλοντικού ελληνικού αστερισμού δορυφόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

