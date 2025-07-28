Ένα αποτύπωμα χεριού ηλικίας 4.000 ετών ανακαλύφθηκε σε αρχαίο αιγυπτιακό τάφο από επιμελητές που προετοιμάζονταν για μια έκθεση.
Η ανακάλυψη έγινε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ σε ένα «σπίτι της ψυχής», ένα είδος πήλινου κτίσματος που συνήθως τοποθετούνταν σε ταφές.
Η επιμελήτρια Helen Strudwick δήλωσε ότι το αποτύπωμα χεριού, το οποίο χρονολογείται από το 2055 έως το 1650 π.Χ., είναι «μια σπάνια και συναρπαστική» ανακάλυψη.
Το κεραμικό αντικείμενο θα εκτεθεί στην έκθεση του Πανεπιστημίου «Made in Ancient Egypt» στο Μουσείο Fitzwilliam, η οποία θα εγκαινιαστεί στις 3 Οκτωβρίου.
Πώς κατασκευάστηκε:
Ο αγγειοπλάστης δημιούργησε πρώτα έναν σκελετό από ξύλινα ραβδιά και στη συνέχεια τον επικάλυψε με πηλό για να σχηματίσει το κτίριο το ξύλο κάηκε κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αφήνοντας κενά.
Η κ. Strudwick, επικεφαλής αιγυπτιολόγος του μουσείου, είπε: «Έχουμε δει ίχνη από δακτυλικά αποτυπώματα σε βερνίκι ή πάνω σε διακόσμηση φερέτρου, αλλά είναι σπάνιο και συναρπαστικό να βρίσκεις ολόκληρο αποτύπωμα χεριού το οποίο άφησε ο κατασκευαστής όταν το άγγιξε πριν στεγνώσει ο πηλός. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο πλήρες αποτύπωμα σε αιγυπτιακό αντικείμενο».
Τι είναι τα «σπίτια της ψυχής»:
Πιθανώς λειτουργούσαν ως δίσκοι προσφορών ή ως τελευταία κατοικία του νεκρού μέσα στον τάφο. Είχαν ανοιχτό εμπρός μέρος όπου τοποθετούνταν τροφές όπως καρβέλια ψωμιού, μαρούλι, κεφάλι βοδιού.
Η ανάλυση έδειξε ότι το αποτύπωμα πιθανότατα δημιουργήθηκε όταν ο τεχνίτης μετέφερε το αντικείμενο έξω από το εργαστήριο για να στεγνώσει, πριν το ψήσει στον φούρνο.
Η έκθεση εστιάζει στους ανθρώπους που δημιούργησαν τα αιγυπτιακά αντικείμενα, και όχι στους βασιλείς, όπως ο Τουταγχαμόν.
Παρόλο που η κεραμική ήταν ευρέως χρησιμοποιούμενη και έχουν διασωθεί τεράστιες ποσότητες, λίγα είναι γνωστά για τους ίδιους τους αγγειοπλάστες, σε σύγκριση με άλλους τεχνίτες.
