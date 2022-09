Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: «Στο τιμόνι» ευρωπαία αστροναύτης - Ποια είναι η Σαμάνθα Κριστοφορέτι

Αναλαμβάνει καθήκοντα στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η 45χρονη Ιταλίδα Σαμάνθα Κριστοφορέτι θα γράψει διαστημική ιστορία, καθώς σύντομα πρόκειται να γίνει η πρώτη γυναίκα αστροναύτης από την Ευρώπη που θα αναλάβει το ρόλο διοικητή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ).

Θα είναι ο πέμπτος στην ιστορία αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) που θα διοικήσει τον ΔΣΣ, μετά τους Φρανκ Ντε Βίνε, Αλεξάντερ Γκερστ, Λούκα Παρμιτάνο και Τομά Πεσκέ. Η Κριστοφορέτι, που βρίσκεται στον ΔΣΣ από τον Απρίλιο, θα διαδεχτεί στη διοίκηση του Σταθμού τον Ρώσο Όλεγκ Αρτεμίεφ.

Η επίσημη ανάληψη των νέων καθηκόντων της - με το συμβολικό πέρασμα ενός κλειδιού από τον έως τώρα διοικητή - θα λάβει χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΔΣΣ μέσω της ESA TV.

Η επιλογή του εκάστοτε διοικητή του ΔΣΣ γίνεται μετά από κοινή απόφαση των διαστημικών υπηρεσιών NASA (ΗΠΑ), ESA (Ευρώπη), Roscosmos (Ρωσία), JAXA (Ιαπωνία) και CSA (Καναδάς).

Ποια είναι η Σαμάναθα Κριστοφορέττι

Η Σαμάναθα Κριστοφορέττι γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1977.

Σπούδασε μηχανολογία στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, αεροναυπηγική στο πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης, καθώς και στην Ιταλική Ακαδημία Αεροναυτικής στο Ποτσουόλι, και εξειδικεύθηκε στο Euro-Nato Joint Jet Pilot Training στο Τέξας των Η.Π.Α.. Επίσης, σπούδασε στη Σχολή Αεροναυτικής και Διαστήματος στην Τουλούζη (École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace) (2000) και στο Ρωσικό Πανεπιστήμιο Χημείας και Τεχνολογίας Μεντελέεβ (Mendeleev Russian University of Chemistry and Technology) από το 2000 ως 2001. Μιλά τέσσερις ξένες γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ρώσικα.

Υπηρέτησε στο 61ο σμήνος στο Λέτσε, στο 32ο σμήνος στην Amendola και στο 51ο σμήνος στην Istrana. Έχει περισσότερες από 500 ώρες πτήσης και έχει πετάξει με αεροσκάφη SF-260, T-37, T-38, MB-339A, MB-339CD, AM-X.

Τον Μάιο του 2009 επιλέχθηκε (ανάμεσα σε 8.500 υποψηφίους) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για να γίνει αστροναύτης. Είναι η πρώτη Ιταλίδα αστροναύτης και η τρίτη γυναίκα αστροναύτης στην Ευρώπη. Η πρώτη αποστολή στην οποία πήρε μέρος είχε την ονομασία, ISS Expedition 42/43 Futura. Η αποστολή αυτή ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 2014 και τελείωσε 4 μήνες μετά, στις 11 Μαρτίου του 2015. Κατά τη διάρκειά της, η Κριστοφορέττι έφτασε, με ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ, μαζί με τον Ρώσο αστροναύτη Αντόν Σκάπλεροφ και τον Αμερικανό Τέρυ Βερτς, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στις 24 Νοεμβρίου 2014.

Τον Μάρτιο του 2013 απονεμήθηκε στην Κριστοφορέττι το παράσημο Ordine al merito della Repubblica italiana.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

