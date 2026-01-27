Καθώς το νέο ρομπότ με το όνομα Sprout περπατά μέσα σε ένα γραφείο στο Μανχάταν, κουνώντας το ορθογώνιο κεφάλι του, σηκώνοντας τα «φρύδια» του που μοιάζουν με υαλοκαθαριστήρες και προσφέροντας να σας σφίξει το χέρι με τις αρπάγες του, δεν μοιάζει σε τίποτα με τα κομψά και επιβλητικά ανθρωποειδή που κατασκευάζουν εταιρείες όπως η Tesla.

Η γοητεία του Sprout είναι ακριβώς το ζητούμενο. Ένα παιδί 5 ετών θα μπορούσε άνετα να του μιλήσει σε ύψος ματιών, αφού αυτό το ανθρωποειδές έχει ύψος 1 μέτρο και καλύπτεται από ένα μαλακό, επενδυμένο εξωτερικό από αφρώδες υλικό σε χρώμα φασκόμηλου.

Δημιουργημένο από τη «μυστικοπαθή» startup Fauna Robotics έπειτα από δύο χρόνια κρυφής έρευνας και ανάπτυξης, το Sprout έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του την Τρίτη, με στόχο να δώσει το έναυσμα για έναν εντελώς νέο κλάδο: την κατασκευή «προσιτών» ρομπότ για σπίτια, σχολεία και κοινωνικούς χώρους.

Το ρομπότ είναι από πολλές απόψεις το πρώτο του είδους του, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική μηχανική καθιστούν πλέον εφικτή την κατασκευή τέτοιων μηχανών. Αν οι εκφραστικές κινήσεις και τα φωτάκια που αναβοσβήνουν σας φαίνονται κάπως γνώριμα, ίσως αυτό οφείλεται σε γενιές droid του Star Wars και άλλους αξιαγάπητους, αδέξιους ρομποτικούς «συντρόφους» που γεννήθηκαν σε στούντιο κινουμένων σχεδίων και παιδικά βιβλία.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον κλάδο εμπνέονται από την επιστημονική φαντασία με την οποία μεγαλώσαμε», είπε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fauna Robotics, Ρομπ Κόχραν. «Νομίζω ότι κάποιοι εμπνέονται από το Westworld και τον Terminator. Εμείς από το WALL-E, τον Baymax και τη Rosie των Jetsons».

Δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο για ρομπότ που δεν θα δουλεύουν σε γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινήτων

Η συνήθης υπόθεση για την εμπορική αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ είναι ότι θα πιάσουν τις πρώτες τους δουλειές σε αποθήκες ή εργοστάσια, πολύ πριν να είναι έτοιμα για τα σπίτια. Αυτόν τον δρόμο ακολουθούν δύο από τα πιο γνωστά πρωτότυπα σήμερα: το Optimus της Tesla, το οποίο ο Έλον Μασκ βλέπει ως το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας του, και το Atlas της Boston Dynamics, το οποίο η μητρική εταιρεία Hyundai σκοπεύει να αναπτύξει στην αυτοκινητοβιομηχανία έως το 2028.

Η Fauna επιλέγει να παρακάμψει αυτό το στάδιο και να απευθυνθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό: άλλους «πειραματιστές» της ρομποτικής. Όπως οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές και αργότερα τα smartphones δημιούργησαν μια κουλτούρα προγραμματιστών που σχεδίαζαν νέα παιχνίδια και εφαρμογές, έτσι και το Sprout είναι περισσότερο μια πλατφόρμα για προγραμματιστές λογισμικού παρά απλώς ένα ρομπότ. Είναι επίσης μηχανικά πολύπλοκο και κοστίζει 50.000 δολάρια.

Πρόκειται για ένα ποσό που ορισμένα πανεπιστημιακά ερευνητικά εργαστήρια και τεχνολογικοί επιχειρηματίες ήδη δαπανούν για το ανθρωποειδές της κινεζικής Unitree, το οποίο εμφανίζεται συχνά σε συνέδρια και διαγωνισμούς ρομποτικής. Άλλοι, ωστόσο, αποφεύγουν τον κινεζικό εξοπλισμό λόγω δασμών και ευρύτερων ανησυχιών ασφαλείας.

Ο Κόχραν πιστεύει ότι η Fauna είναι «η πρώτη αμερικανική εταιρεία που αποστέλλει ενεργά ρομπότ ως πλατφόρμα για προγραμματιστές» και έχει παραδώσει προσωπικά τα πρώτα μοντέλα. Στους πρώτους πελάτες περιλαμβάνονται η Disney και η Boston Dynamics.

«Το βγάζεις από το κουτί και μπορείς να αρχίσεις αμέσως να το περπατάς γύρω σου», είπε ο Μαρκ Τίερμαν, επικεφαλής στρατηγικής της Boston Dynamics, σε πρόσφατη συνέντευξη. «Βλέποντας το ρομπότ τους για πρώτη φορά, μπορείς πραγματικά να δεις λίγο το μέλλον. Και αν μισοκλείσεις τα μάτια, μπορείς να φανταστείς πώς ένα τέτοιο ρομπότ θα ήταν καλοδεχούμενο στα σπίτια των ανθρώπων».

Μέσα στους χώρους δοκιμών ενός «φιλικού ανθρωποειδούς» ρομπότ

Το Sprout δεν μπορεί να σηκώσει βαριά αντικείμενα, αλλά μπορεί να χορέψει το Twist ή το Floss, να πιάσει ένα τουβλάκι ή ένα αρκουδάκι, ή να σηκωθεί από μια καρέκλα για να κάνει μια μεγάλη βόλτα στα ξύλινα πατώματα των κεντρικών γραφείων της Fauna στην περιοχή Flatiron της Νέας Υόρκης.

Ο Κόχραν και ο συνιδρυτής Τζος Μέρελ, τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, παρουσίασαν το ρομπότ στο Associated Press στα μέσα Ιανουαρίου, πριν από τη δημόσια κυκλοφορία του. Υπάλληλοι της Fauna και ένας δημοσιογράφος του AP χειρίστηκαν το ρομπότ χρησιμοποιώντας ένα χειριστήριο βιντεοπαιχνιδιών, μια εφαρμογή στο κινητό και ένα κράνος εικονικής πραγματικότητας. Το Sprout γνωρίζει επίσης αρκετά καλά τη διάταξη του γραφείου ώστε να μπορεί να σταλεί σε μια προγραμματισμένη αποστολή, όπως να ελέγξει το περιεχόμενο του ψυγείου στο χώρο διαλείμματος.

Περπατά αργά αλλά σταθερά σε ανώμαλο έδαφος. Μόνο μία φορά έφτασε κοντά στο να σκοντάψει, όταν έκανε μια απότομη στροφή για να αποφύγει έναν άνθρωπο και χτύπησε το πόδι του σε έναν προεξέχοντα τροχό τραπεζιού που ήταν πολύ χαμηλά για να τον «δουν» οι κάμερες-μάτια του. Όμως το ρομπότ, σχεδιασμένο να αντέχει αυτό που οι μηχανικοί αποκαλούν «διαταραχές», ανέκτησε γρήγορα την ισορροπία του και συνέχισε να περπατά, όπως ακριβώς θα έκανε ένας αδέξιος άνθρωπος.

«Αν σταθείς μπροστά του, δεν θα πέσει πάνω σου — θα σχεδιάσει μια νέα διαδρομή γύρω σου», είπε η Άνα Πέρβαν, ερευνήτρια της Fauna που εργάζεται στη χαρτογράφηση και την πλοήγηση του ρομπότ. Από τους πρώτους 50 εργαζόμενους της εταιρείας και θαυμάστρια του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Ίσαακ Ασίμοφ, είχε προηγουμένως εργαστεί σε αυτόνομα αυτοκίνητα, αλλά ενθουσιάστηκε με την προοπτική να συμμετάσχει σε μια startup που κατασκευάζει κάτι που θα μπορούσε κάποτε να λειτουργήσει ως ρομποτικός μπάτλερ.

«Είναι χαριτωμένο και δεν είναι υπερβολικά ανθρωποειδές, και νομίζω ότι αυτό το κάνει πολύ πιο διασκεδαστικό», είπε η Πέρβαν. «Δεν αγγίζει το τρομακτικό ούτε προσπαθεί να γίνει υπερβολικά ανθρώπινο. Είναι σαν τον φίλο σου, τον κολλητό σου — και αυτό είναι κάτι διαφορετικό από εσένα».

Γιατί οι ιδρυτές της Fauna πιστεύουν ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή για να ποντάρουν στα ανθρωποειδή

Η ίδρυση μιας εταιρείας ρομποτικής μπορεί να είναι αμείλικτη, ειδικά όταν πρόκειται για προσωπικά ρομπότ. Μία από τις λίγες επιτυχίες, η iRobot (κατασκευάστρια της ηλεκτρικής σκούπας Roomba), είχε πορεία δεκαετιών πριν καταθέσει αίτηση πτώχευσης τον περασμένο μήνα.

Οι περισσότερες άλλες δεν άντεξαν τόσο, όπως η Anki, δημιουργός του παιχνιδιάρικου ρομπότ Cozmo, ή η Jibo, που έκλεισε λιγότερο από έναν χρόνο αφότου το «δυναμικό» ηχείο-ρομπότ της κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού Time στις «καλύτερες εφευρέσεις» του 2017.

«Υπήρξαν πολλές πραγματικά λαμπρές προσπάθειες. Νομίζω ότι η τεχνολογία απλώς δεν ήταν ακόμη έτοιμη», είπε ο Κόχραν. «Πιστεύω όμως ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο κατώφλι, όπου μπορείς να φτιάξεις έναν σύντροφο που να είναι παρών, ελκυστικός, ευχάριστος να τον έχεις γύρω σου και που μπορεί επίσης να κινείται σε έναν χώρο με τρόπο που τίποτα άλλο δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα».

Ο Μέρελ, ειδικός στην κίνηση ρομπότ, είχε προηγουμένως εργαστεί στη DeepMind της Google, όπου επικεντρώθηκε στη διδασκαλία ρομπότ μέσω τεχνικών μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα, μια αμφιλεγόμενη προσέγγιση, που όμως πλέον αποτελεί ολοένα και πιο συνηθισμένο τρόπο ανάπτυξης ρομπότ. Το επιστημονικό περιοδικό Nature δημοσίευσε τη μελέτη του για έναν εικονικό αρουραίο με τεχνητή νοημοσύνη, σε συνυπογραφή με έναν ακόμη ερευνητή της Fauna, τον Ντιέγκο Αλδαρόντο.

Ο Κόχραν και ο Μέρελ εργάστηκαν αργότερα μαζί στην CTRL-labs, μια εταιρεία φορητής νευροτεχνολογίας που πουλήθηκε στο Facebook το 2019. Ο Κόχραν αστειεύεται ότι στη συνέχεια «πέρασε τέσσερα παραπλανημένα χρόνια στη Goldman Sachs» πριν αποφασίσουν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Οι βελτιώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στους κινητήρες και στις μπαταρίες έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη ανθρωποειδών. Όμως οι ιδρυτές της Fauna συμφώνησαν ότι η δυστοπική αισθητική πολλών πρωτοτύπων, αυτό που ο Κόχραν αποκαλεί «βιομηχανικό αυτοκινητικό ματσίμο», μεταφέρει δύναμη και αυτοπεποίθηση, αλλά δεν ταιριάζει σε οικείους ανθρώπινους χώρους.

«Ήταν γενικά αρκετά μεγάλα και σωματικά επικίνδυνα για να βρίσκεσαι κοντά τους», είπε ο Κόχραν. «Δυνατά, βαριά. Αν έπεφταν πάνω σου, θα ήταν πραγματικό πρόβλημα».

Το δίδυμο έφερε στην ομάδα τον Άντονι Μοσκέλα, ο οποίος βοήθησε στον σχεδιασμό των ποδηλάτων, διαδρόμων και κωπηλατικών μηχανών της Peloton και θαυμάζει τα αφηρημένα σχέδια των ρομπότ του Star Wars, όπως το R2-D2 και το BB-8.

«Ας χτίσουμε ένα σύστημα γύρω από το οποίο οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να βρίσκονται», είπε ο Μοσκέλα, σήμερα αντιπρόεδρος υλικού της Fauna. «Νομίζω ότι είναι απίστευτο πόσες εταιρείες ρομποτικής δεν έχουν επαφή με το πολιτισμικό πλαίσιο του τι σημαίνει να είσαι κοντά σε ένα ρομπότ».

Ο Μοσκέλα είπε ότι το τι θα ακολουθήσει με το Sprout θα εξαρτηθεί από το πώς οι προγραμματιστές θα πειραματιστούν μαζί του και τι θα μάθουν. Για τον Κόχραν, μερικοί από τους πιο σημαντικούς «κριτές» έχουν ήδη δώσει την έγκρισή τους. Σε ένα βίντεο στο σπίτι που κρατά στο κινητό του, τα δίχρονα δίδυμά του πηδούν ενθουσιασμένα καθώς το Sprout τα χαιρετά.

Πηγή: skai.gr

