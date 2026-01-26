Ακούνητη η «βελόνα» στη Νέα Αριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Παρά τις αρχικές προβλέψεις από τις διαφωνίες σε σχέση με το περιεχόμενο της Πολιτικής Απόφασης και τις διαφορετικές τοποθετήσεις στο συνέδριο των στελεχών που ανήκαν στο «μπλοκ» του Αλέξη Χαρίτση και στο «μπλοκ» του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η διάσπαση αποφεύχθηκε και η «βελόνα» στη Νέα Αριστερά δεν κουνήθηκε. Το κόμμα δεν χωρίστηκε. αν και όλοι επισημαίνουν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο «στρατοπέδων» για το θέμα των συμμαχιών και κυρίως για το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η ανακωχή φαίνεται να είναι «εύθραυστη», καθώς το κάθε ρεύμα δεν βάζει «νερό στο κρασί» του. Από τις διαφορετικές διαρροές και ερμηνείες που υπήρξαν φαίνεται πως αυτό που βρέθηκε τελικά ήταν μια «φόρμουλα» συμβιβασμού που διατηρεί προς ώρας την ενότητα.

Οι πληροφορίες λένε πως τα δυο ρεύματα μέσα στο κόμμα γύρω στις 2 το μεσημέρι χθες, κατάφεραν να βρουν ορισμένα κοινά σημεία, ώστε η Πολιτική Απόφαση να μην «γέρνει» προς κάποια κατεύθυνση, ή τουλάχιστον η κάθε πλευρά να έχει επιχειρήματα για τις θέσεις της. Υπενθυμίζεται πως η μία πλευρά, που εκπροσωπεί την ηγεσία, μιλά για τη συγκρότηση Λαϊκού Μετώπου και δεν αφαιρεί την προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη, η πλειοψηφούσα, δεν συζητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρά μόνο τη συμπόρευση με τα αριστερότερα κόμματα, όπως το ΜέΡΑ25.

Τα επίδικα και πιο συζητημένα σημεία της Πολιτικής Απόφασης για τα οποία δίνονται διαφορετικές ερμηνείες από τα δύο «εσωκομματικά στρατόπεδα» είναι τα εξής:

Για τις συμμαχίες αναφέρεται:

«Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες η Νέα Αριστερά συνεχίζει να αγωνίζεται για την δημιουργία ενός πόλου που θα αντιπαρατεθεί συνολικά με την Δεξιά και την ακροδεξιά. Ενός πόλου που μπορεί να συγκροτηθεί μόνο με όρους στρατηγικής σύγκρουσης με τον νεοφιλελευθερισμό, τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την στροφή στην πολεμική οικονομία. Ένα τέτοιο μέτωπο απευθύνεται στην Αριστερά, στην πολιτική οικολογία, στις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, των κοινωνικών κινημάτων και στον κόσμο της αποχής. Στόχος αυτού του μετώπου είναι η αλλαγή των συσχετισμών και η ανατροπή της κυβέρνησης και της δεξιάς πολιτικής».

Το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα «φωτογραφίζεται» ως εξής:

«Το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή στο σήμερα αποτυχημένων κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μιας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εξάλλου προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή συλλογική και ενωτική απάντηση στα σημερινά συστημικά προβλήματα».

Οι ερμηνείες που δίνονται από τις δυο πλευρές είναι εκ διαμέτρου αντίθετες:

Από το «μπλοκ» του Γαβριήλ Σακελλαρίδη υποστηρίζουν πως η Πολιτική Απόφαση που ενέκρινε σχεδόν με καθολική αποδοχή το συνέδριο αποτελεί ακόμα πιο σκληρή απόρριψη σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα από την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας της Νέας Αριστεράς τον Δεκέμβριο. Στελέχη τονίζουν πως η οριοθέτηση είναι σαφής σε σχέση με προσωποπαγή κόμματα φωτογραφίζοντας απολύτως τον πρώην πρωθυπουργό. Το κείμενο και το κλίμα του συνεδρίου με μια συντριπτική απόφαση (20 κατά και 15 λευκά) αποτυπώνει μια ξεκάθαρη Αριστερή πλειοψηφία και την άρνηση του κόμματος σε κεντροαριστερά σενάρια επισημαίνοντας την ανάγκη ανασυγκρότησης της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. «Δεν αμφισβητείται η αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς. Δεν μετατρεπόμαστε σε συνιστώσα της Δημοκρατικής παράταξης», τόνιζε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος μετά το τέλος της διαδικασίας, συμπληρώνοντας: «ο όρος Λαϊκό Μέτωπο δεν υπάρχει».

Πηγές από την ομάδα του Αλέξη Χαρίτση δήλωναν εξαιρετικά ευχαριστημένοι μετά το τέλος των εργασιών του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου για τρεις λόγους:

1. Το συνέδριο με συντριπτική πλειοψηφία επιβεβαίωσε την ιδρυτική πράξη της Νέας Αριστεράς: τη λογική του Λαϊκού Μετώπου μέσα από μια μεγάλη συμμαχία που περιλαμβάνει δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, της Αριστεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Στόχος του μετώπου η ανατροπή των συσχετισμών και της Δεξιάς στη χώρα μας.

2. ⁠Το συνέδριο επιβεβαίωσε την κριτική του Αλέξη Χαρίτση - αποτυπωμένη στην ομιλία του - για τις αποτυχημένες κεντρώες λύσεις και την πολιτική του μέσου όρου. Ταυτόχρονα ότι κάθε ενωτική προσπάθεια οφείλει να σέβεται την αυτονομία των επί μέρους χωρών.

3. ⁠Το συνέδριο υπογραμμίζει ότι σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο ο ρόλος της Νέας Αριστεράς είναι να ενδυναμώσει την πολιτική της παρουσία και τη δράση της μέσα στην κοινωνία και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για ενωτικές κινήσεις πάνω σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα άμεσων αλλαγών. Δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου, δεν επιλέγει την αναδίπλωση, δεν θέτει αποκλεισμούς. Είναι ένα συνέδριο προγραμματικής συμφωνίας πάνω στην επόμενη μέρα του κόμματος και την προσήλωση του στη λογική των πολιτικών συμμαχιών.

Στο να μην υπάρξει διάσπαση συνέβαλαν και μια σειρά από άλλα γεγονότα. Η νεολαία της Νέας Αριστεράς της οποία η στάση είναι ιδιαιτέρως σκληρή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δεν κατέθεσε τελικά δική της τροπολογία. Υπενθυμίζεται πως σε κείμενο της πριν το συνέδριο είχε χαρακτηρίσει τον πρώην πρωθυπουργό «πολιτικό αρχιτέκτονα της κρίσης που βιώνει το προοδευτικό και αριστερό πολιτικό ημισφαίριο». Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες η λέξη «μεσσιανισμός» που θα φωτογράφιζε ακόμα πιο πολύ τον Αλέξη Τσίπρα δεν συμπεριλήφθηκε. Άλλα στελέχη υποστήριζαν πως σε σχέση με τις συνεργασίες με δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας μπήκε ο προσδιορισμός «αριστερές», ενώ για την ηγεσία ρόλο παίζει και η φράση στην Πολιτική Απόφαση πως «η διαδικασία προφανώς θα συνδυάζει την κριτική με τον διάλογο, παράγοντας οριοθετήσεις που θα προκύψουν από το πολιτικό περιεχόμενο και όχι από μία λογική σεκταρισμού». Για το μπλοκ Σακελλαρίδη η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα ακόμα και αν δεν κατονομάζεται, αλλά και η μη δυνατότητα μετατόπισης προς την κεντροαριστερά αποτελούν τα σημεία στα οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη απόφαση. Η ηγεσία υποστηρίζει ότι ποτέ δεν ενστερνίστηκε λύσεις του κέντρου που δεν είχαν προοδευτική προοπτική. Το ζητούμενο για τη Νέα Αριστερά είναι αν το επόμενο διάστημα θα μπορέσει να κουνήσει τη «δημοσκοπική βελόνα».

Πηγή: skai.gr

