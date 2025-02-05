Η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, δεν υπόσχεται πλέον πως δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για σκοπούς όπως η ανάπτυξη όπλων και εργαλείων παρακολούθησης.

Όπως αναφέρει το BBC, η εταιρεία επαναδιατύπωσε τις αρχές που διέπουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καταργώντας ένα τμήμα που απέκλειε τις χρήσεις που είναι «πιθανό να προκαλέσουν βλάβη».

Ο αντιπρόεδρος της Google, James Manyika, και ο Demis Hassabis, ο οποίος ηγείται του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης Google DeepMind, υπερασπίστηκαν την κίνηση. Υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις και οι δημοκρατικές κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για την τεχνητή νοημοσύνη που «υποστηρίζει την εθνική ασφάλεια».

Το τελευταίο διάστημα, συζητείται έντονα μεταξύ των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με το πώς θα έπρεπε να γίνει χρήση της ισχυρής αυτής νέας τεχνολογίας και σε ποιο βαθμό θα έπρεπε να επιτρέπεται σε εμπορικά οφέλη να καθορίζουν την κατεύθυνσή της αλλά και πώς θα πρέπει να προστατεύεται η ανθρωπότητα από τους κινδύνους.

Υπάρχει επίσης διαμάχη σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης και στις τεχνολογίες παρακολούθησης.

Στο ιστολόγιο της Google αναφέρεται ότι οι αρχικές αρχές της εταιρείας για την τεχνητή νοημοσύνη που δημοσιεύθηκαν το 2018 έπρεπε να επικαιροποιηθούν καθώς η τεχνολογία είχε εξελιχθεί.

«Δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει μια τεχνολογία γενικού σκοπού και μια πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιούν αμέτρητοι οργανισμοί και ιδιώτες για τη δημιουργία εφαρμογών. Από ένα εξειδικευμένο ερευνητικό θέμα στο εργαστήριο έχει μετατραπεί σε μια τεχνολογία διαδεδομένη τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και στο ίδιο το διαδίκτυο», περιγράφει η Google.

Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσονται βασικές αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν κοινές στρατηγικές, αναφέρεται.

Στην έκθεσή της για τα αποτελέσματά της, η εταιρεία δήλωσε ότι θα δαπανήσει 75 δισ. δολάρια για έργα τεχνητής νοημοσύνης φέτος, 29% περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές της Wall Street.

Η εταιρεία επενδύει στην υποδομή για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, την έρευνα και τις εφαρμογές, όπως η αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη.

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Google, Gemini, εμφανίζεται πλέον στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google, προσφέροντας μια γραπτή περίληψη με τεχνητή νοημοσύνη, και υπάρχει διαθέσιμη στα τηλέφωνα Google Pixel.

Στην αρχή, πολύ πριν το σημερινό κύμα ενδιαφέροντας για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, οι ιδρυτές της Google είχαν σαν αρχή το σύνθημα «μην είσαι κακός». Όταν η εταιρεία αναδιαρθρώθηκε με την ονομασία Alphabet Inc το 2015, η μητρική εταιρεία υιοθέτησε το σύνθημα «κάνε το σωστό».

Έκτοτε, το προσωπικό της Google έχει εκφράσει διαφωνίες σχετικά με τα σχέδια των στελεχών. Για παράδειγμα, το 2018 η εταιρεία δεν ανανέωσε ένα συμβόλαιο για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης με το αμερικανικό Πεντάγωνο μετά από μια παραίτηση και μια αίτηση που υπέγραψαν χιλιάδες εργαζόμενοι.

Φοβήθηκαν ότι το «Project Maven» που ήταν στα σκαριά, ήταν το πρώτο βήμα προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για θανατηφόρους σκοπούς.

Πηγή: skai.gr

