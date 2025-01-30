Η Ιταλία απαγορεύει το μοντέλο ΑΙ της DeepSeek με άμεση ισχύ

Στην άμεση απαγόρευση του μοντέλου ΑΙ της DeepSeek στην Ιταλία προχώρησε την Πέμπτη η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (GPDP), με αιτιολογία την έλλειψη πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η κινεζική startup τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

Όπως ανακοίνωσε η ρυθμιστική Αρχή, η απαγόρευση έχει στόχο «την προστασία των Ιταλών χρηστών» καθώς οι πληροφορίες που έδωσαν οι κινεζικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες chatbot στην DeepSeek «θεωρήθηκαν εντελώς ανεπαρκείς». Πέραν της απαγόρευσης, η Αρχή ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για την εταιρεία.

Σημειώνεται ότι Αρχή, γνωστή και ως Garante, είχε ζητήσει σχετικές πληροφορίες για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από την κινεζική εταιρεία την Τρίτη. Συγκεκριμένα, ζητούσε να μάθει ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει, από πού προέρχονται, πώς χρησιμοποιούνται, ποια νομική βάση έχει για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε διακομιστές στην Κίνα.

Η απόφαση ελήφθη μετά από μέρες έντονων συζητήσεων σχετικά με την εφαρμογή και το τελευταίο μοντέλο της, το DeepSeek V3, το οποίο φέρεται να είναι πιο αποτελεσματικό από τις κορυφαίες εφαρμογές του κλάδου όπως το GPT-4o και το Claude-3.5, γεγονός που προκάλεσε αναταράξεις στις τεχνολογικές αγορές διεθνώς.

Υπενθυμίζεται, ότι μόνο στις ΗΠΑ, η εισαγωγή του νέου μοντέλου προκάλεσε την κατακόρυφη πτώση της αγοράς τη Δευτέρα και την ελεύθερη πτώση της μετοχής της Nvidia, που έχασε 600 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση σε μία μόλις ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.