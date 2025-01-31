Αυξάνονται οι μετοχές της Apple - Θετικές προοπτικές πωλήσεων σηματοδοτούν την ανάκαμψη του iPhone

Τα στελέχη της Apple προβλέπουν σχετικά ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, ένα σημάδι ότι η εταιρεία θα ανακάμψει από την πτώση των πωλήσεων του iPhone καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόβλεψη έρχεται αφότου η Apple σημείωσε ελαφρά πτώση στα έσοδα από iPhone για το τρίμηνο των εορταστικών αγορών και υστέρησε στις εκτιμήσεις της Wall Street, που παρεμποδίζεται από την έλλειψη σε ορισμένες αγορές χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης που προορίζονται να είναι το κύριο σημείο πώλησης των τελευταίων συσκευών της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, δήλωσε ότι αυτές οι δυνατότητες θα προσεγγίσουν περισσότερους χρήστες στην Ευρώπη αυτή την άνοιξη και οι μετοχές αυξήθηκαν 3,14% στο εμπόριο μετά την αγορά.

Η Apple προσέγγισε την τεχνητή νοημοσύνη πιο προσεκτικά από πολλούς από τους ανταγωνιστές της, αποφεύγοντας τις τεράστιες δαπάνες για κέντρα δεδομένων αντιπάλων όπως το Microsoft MSFT.O και αντίθετα οραματίζεται την τεχνητή νοημοσύνη με χαρακτηριστικά που προορίζονται να βοηθήσουν στην πώληση του πιο πρόσφατου υλικού της.

Αυτή η προσέγγιση απέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν η κινεζική DeepSeek παρουσίασε δωρεάν τεχνολογία AI που πυροδότησε φόβους για πολέμους τιμών, βύθισε τις μετοχές ορισμένων ανταγωνιστών της Apple και ανέβασε ελαφρώς τις μετοχές του κατασκευαστή iPhone.

Παρά την πτώση της διάθεσης της τεχνητής νοημοσύνης, οι συνολικές πωλήσεις και τα κέρδη της Apple ενισχύθηκαν από τις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο της χρήσης iPad και Mac, όπου τα νέα τσιπ βοήθησαν να πείσουν τους πελάτες να αναβαθμιστούν.

Το τρίμηνο που μόλις έληξε, οι πωλήσεις iPhone μειώθηκαν ελαφρά στα 69,14 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 71,03 δισεκατομμύρια δολάρια που περίμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν στα 18,51 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 20,82 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα και κάτω από τα 21,33 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμενε μια έρευνα της Visible Alpha.

Οι συνολικές πωλήσεις 124,30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δημοσιονομικό πρώτο τρίμηνο που έληξαν στις 28 Δεκεμβρίου ξεπέρασαν τον στόχο της Wall Street των 124,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή των 2,40 δολαρίων ξεπέρασαν άνετα τον στόχο της συναίνεσης των 2,35 δολαρίων.

Το iPhone έχει τοποθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα σύνολο νέων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, όπως η σύνταξη email και η εγγραφή τηλεφωνικών κλήσεων, αλλά η εταιρεία παρουσιάζει τις δυνατότητες με την πάροδο του χρόνου και δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη έναν τοπικό συνεργάτη στην Κίνα για να τις κυκλοφορήσει.

Σε συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, είπε ότι τα χαρακτηριστικά AI, που ονομάζονται Apple Intelligence, οδηγούν τις πωλήσεις των νέων συσκευών της εταιρείας.

«Είδαμε ότι σε αγορές όπου έχουμε αναπτύξει το Apple Intelligence, η απόδοση της οικογένειας iPhone 16 από έτος σε έτος ήταν ισχυρότερη από εκείνες όπου το Apple Intelligence δεν ήταν διαθέσιμο», είπε ο Cook.

Ενώ ο Cook είπε ότι το Apple Intelligence θα κυκλοφορήσει σε νέες γλώσσες όπως τα γαλλικά και τα γερμανικά τον Απρίλιο, είπε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι διαθέσιμο στην Κίνα.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές και θα το κυκλοφορήσουμε το συντομότερο δυνατό», είπε ο Κουκ.

Ο Tim Cook είπε στο Reuters ότι περίπου το ήμισυ της μείωσης των εσόδων της Apple κατά 11% στην Κίνα αποδόθηκε σε αλλαγές στο πόσο απόθεμα κατείχαν οι μεταπωλητές της εταιρείας.

Οι πωλήσεις Mac κατά το τελευταίο τρίμηνο επωφελήθηκαν από μια νέα σειρά Mac Minis, iMac και MacBook Pro με νέο τσιπ M4. Οι λειτουργίες Apple Intelligence είναι ευρύτερα διαθέσιμες σε Mac και iPad της Apple επειδή το μεγαλύτερο μέγεθός τους σημαίνει ότι διαθέτουν πιο ισχυρά τσιπ.

«Το πυρίτιο το καθιστά τέλειο για την εκτέλεση φόρτου εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υποθέτω ότι αυτός είναι ένας πολύ βασικός επιτακτικός λόγος για τους ανθρώπους να αναβαθμιστούν», είπε ο Cook.

Οι πωλήσεις Mac και iPad της Apple έφτασαν τα 8,99 δισεκατομμύρια δολάρια και τα 8,09 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, πάνω από τις εκτιμήσεις για 7,96 δισεκατομμύρια και 7,32 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η Apple είπε ότι η δραστηριότητα των υπηρεσιών της, η οποία περιλαμβάνει την αποθήκευση iCloud και τις υπηρεσίες streaming μουσικής και βίντεο, έφτασε τα 26,34 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις, αυξημένες κατά 13,9% από το προηγούμενο έτος και πάνω από τις εκτιμήσεις των 26,09 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Ενώ η προσεκτική προσέγγιση της εταιρείας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει κριτική, η ισχυρή ανάπτυξη των υπηρεσιών και η επέκταση του οικοσυστήματος παρέχουν κρίσιμη δυναμική για να διευκολύνουν τις συνεχιζόμενες μάχες για το iPhone στην Κίνα», δήλωσε ο αναλυτής του Emarketer, Jacob Bourne.

Το τμήμα φορητών συσκευών της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τις σειρές Apple Watch και AirPods, είχε πωλήσεις 11,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για 12,01 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Πηγή: skai.gr

