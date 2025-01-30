Βεζούβιος - Εντυπωσιακή εικόνα από τη NASA: Η καλντέρα ξεπροβάλλει από τα σύννεφα 

Μια εκπληκτική εικόνα του ηφαιστείου του Βεζούβιου να ξεπροβάλει μέσα από μια θάλασσα από σύννεφα κατέγραψε το Operational Land Imager (OLI) στον δορυφόρο Landsat 8 της NASA/USGS.

Μετά από προσεκτικότερη παρατήρηση, μπορούμε να δούμε καθαρά την κορυφογραμμή που περιβάλλει τον κώνο, απομεινάρι της κατεστραμμένης καλντέρας ενός παλαιότερου ηφαιστείου, του όρους Somma, από το οποίο αναδύθηκε ο κώνος του Βεζούβιου.

Η ωρολογιακή βόμβα της Ευρώπης

Ο Βεζούβιος - ο οποίος βρίσκεται στο ηφαιστειακό τόξο της Καμπανίας, μιας σειράς ηφαιστείων μεταξύ των οποίων και η Αίτνα, - είχε οκτώ μεγάλες εκρήξεις τα τελευταία 17.000 χρόνια.

Η έκρηξη του Βεζούβιου στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ. κατέστρεψε τις αρχαίες ρωμαϊκές πόλεις Πομπηία και Ηράκλειο (σημερινό Ερκολάνο).

Άλλες μεγάλες εκρήξεις καταγράφηκαν το 1794, το 1872 και το 1906, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και θανάτους πολλών ανθρώπων.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη στις 17 Μαρτίου 1944 κατέστρεψε το χωριό Σαν Σεμπαστιάνο.

Εκτοτε, σύμφωνα με τους επιστήμονες, παρουσιάζει περιστασιακή σεισμική δρατσηριότητα, παραμόρφωση του εδάφους και εκτόξευση αερίων από τον κρατήρα - στοιχεία που δείχνουν ότι ίσως επίκειται κάποια νέα μεγάλη έκρηξη.

Πηγή: skai.gr

