Apple: Σταματά λειτουργία AI που έκανε τα iPhone να έχουν «ψευδαισθήσεις»

Η Apple απενεργοποιεί προσωρινά μια λειτουργία του λογισμικού του Apple Intelligence που παρείχε υπηρεσία περιλήψεων/συνόψεων στις ειδήσεις μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.



Την Πέμπτη, η Apple κυκλοφόρησε μια ενημέρωση beta στο λογισμικό της που απενεργοποιεί τις περιλήψεις Apple Intelligence για τις ειδοποιήσεις από εφαρμογές ειδήσεων και ψυχαγωγίας. Όλα τα iPhone που υποστηρίζουν Apple Intelligence θα λάβουν την ενημέρωση, όταν η έκδοση iOS 18.3 του λειτουργικού κυκλοφορήσει ευρέως στο εγγύς μέλλον.



Είναι μια σπάνια παραδοχή αποτυχίας για ένα προϊόν από τον κατασκευαστή των iPhone - και η πιο πρόσφατη ένδειξη ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν δυσκολίες να ξεπεράσουν την τάση του λογισμικού παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης να «παραισθάνεται» ή να επινοεί γεγονότα.



Η Apple δηλώνει ότι εργάζεται για βελτιώσεις στη λειτουργία και θα τις κάνει διαθέσιμες σε μελλοντική ενημέρωση λογισμικού.



Η λειτουργία σύνοψης AI είχε σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να ενημερώνονται γρήγορα για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου τους στην οθόνη κλειδώματος.



Όταν εξέτασα το λογισμικό σε πρώτες beta εκδόσεις το περασμένο καλοκαίρι - και ξανά όταν κυκλοφόρησε ευρέως τον Οκτώβριο - παρατήρησα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μερικές φορές παρερμήνευε γεγονότα από τις ειδοποιήσεις που συνόψιζε. Αυτές οι μπερδεμένες περιλήψεις ήταν διασκεδαστικές για μηνύματα κειμένου μικρής σημασίας, αλλά πιο επικίνδυνες για ειδοποιήσεις από εφαρμογές ειδήσεων (apps). Μια φορά, με ειδοποίησε εσφαλμένα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει τον Τιμ Γουόλς για πρόεδρο.



Καθώς η Apple κυκλοφόρησε περαιτέρω ενημερώσεις για το Apple Intelligence, τα προβλήματα παρέμειναν. Την Τετάρτη, μια σύνοψη της Apple Intelligence που έλαβα για ειδοποιήσεις ειδήσεων από την εφαρμογή The Washington Post παρερμήνευε τα γεγονότα πολλαπλών ξεχωριστών ειδοποιήσεων. Εσφαλμένα ανέφερε ότι η υποψηφιότητα του Πιτ Χέγκσεθ (για το υπουργείο Άμυνας) είχε απορριφθεί, και αυτές της Παμ Μπόντι (Δικαιοσύνης) και του Μάρκο Ρούμπιο (Εξωτερικών) επιβεβαιώθηκαν για τις νέες θέσεις τους στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο.



Άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της British Broadcasting Corp. (BBC), είχαν επίσης σημειώσει το πρόβλημα, και ζήτησαν επίσημα από την Apple να αναλάβει δράση. Σε μια περίπτωση, αναφέρθηκε ψευδώς ότι ο Λουίτζι Μαντζιόνε (ο δολοφόνος του CEO στη Νέα Υόρκη) αυτοπυροβολήθηκε. Σε ένα άλλο, αναφέρθηκε ψευδώς πως ο αστέρας του τένις Ραφαέλ Ναδάλ είχε δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος.



Άλλες αλλαγές που έκανε η Apple στην ενημέρωση λογισμικού iOS 18.3 beta περιλαμβάνουν μια σαφέστερη ειδοποίηση ότι οι περιλήψεις ειδοποιήσεων μπορούν να παράγουν απροσδόκητα αποτελέσματα, και ένα νέο στυλ με πλάγια γραφή (italics) για τις συνοπτικές ειδοποιήσεις για να τις διαφοροποιήσει από τις συμβατικές ειδοποιήσεις. Η Apple δηλώνει επίσης ότι οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται εάν οι ειδοποιήσεις θα συνοψίζονται σε μια εφαρμογή απευθείας από την οθόνη κλειδώματος.



Δεν είναι μόνο η Apple που αγωνίζεται να κάνει τη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη να παρέχει αξιόπιστες, ακριβείς πληροφορίες σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους.



Όταν η Google ενημέρωσε τη μηχανή αναζήτησής της πέρυσι με γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τεκμηρίωσα σε μια αξιολόγηση ότι δημιούργησε γεγονότα, παρερμήνευσε ερωτήσεις και παρέδιδε ξεπερασμένες πληροφορίες.



Αφότου η νέα υπηρεσία Google AI Overviews, έγινε ευρέως διαθέσιμη, έκανε λάθη σημαντικά λάθη, όπως το να λέει στους χρήστες να βάλουν κόλλα στην πίτσα τους και να αναφέρει ότι ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν μουσουλμάνος. Αμέσως μετά, η Google μείωσε τις απαντήσεις της μέσω τεχνητής νοημοσύνης κάνοντας τις να εμφανίζονται σε λιγότερα ερωτήματα.

Ο Geoffrey A. Fowler είναι ο αρθρογράφος τεχνολογίας της Washington Post με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Έγινε μέλος της The Post το 2017 μετά από 16 χρόνια με τη Wall Street Journal. Κέρδισε το βραβείο Gerald Loeb το 2020.

Πηγή: The Washington Post

