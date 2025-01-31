Τα γραφεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ έχουν προειδοποιηθεί από το επικεφαλής διοικητικό στέλεχος της Βουλής των Αντιπροσώπων να μην χρησιμοποιούν την κινεζική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek.

«Αυτή τη στιγμή, το DeepSeek βρίσκεται υπό έλεγχο από τον CAO και επί του παρόντος δεν είναι εξουσιοδοτημένο για επίσημη χρήση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Η εμφάνιση του χαμηλού κόστους κινεζικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης απείλησε την κυριαρχία στην αγορά των ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης που εδρεύουν στις ΗΠΑ, όπως το OpenAI και το GOOGL.O Google της Alphabet.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Reuters, δύο μέλη του Κογκρέσου καλούν την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει την εξαγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει η Nvidia NVDA.O, υποστηρίζοντας ότι η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek έχει βασιστεί σε αυτά.

Ο Ρεπουμπλικανός Τζον Μουλένααρ και ο Δημοκρατικός Ράτζα Κρισναμούρθι, ο οποίος ηγείται της Επίλεκτης Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, ζήτησαν την κίνηση ως μέρος μιας επανεξέτασης υπό την ηγεσία του Εμπορίου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που διέταξε ο Τραμπ να ελέγξει εξονυχιστικά το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών των ΗΠΑ υπό το φως των «εξελίξεων που αφορούν στρατηγικούς αντιπάλους».

Σε επιστολή προς τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Michael Waltz, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, ισχυρίστηκαν ότι ένα εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την DeepSeek έκανε «εκτενή χρήση» του τσιπ H20 της Nvidia, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής των ελέγχων των εξαγωγών των ΗΠΑ.

Η επιστολή αποτελεί ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας στην Ουάσιγκτον για τις ραγδαίες προόδους της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η DeepSeek είπε ότι ο δωρεάν βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα χρησιμοποιεί λιγότερα δεδομένα σε ένα κλάσμα του κόστους των άλλων μοντέλων, σηματοδοτώντας πιθανώς μια μείωση στο επίπεδο επενδύσεων που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη.

