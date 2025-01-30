Ακούει στο όνομα Μαργαρίτα ή Daisy, στα αγγλικά, και έχει δημιουργηθεί στα παστέλ χρώματα του σιέλ και του μοβ. Έχει πέταλα, μαλακά σαν μαξιλάρι, κι ένα «προσωπάκι» άλλοτε χαμογελαστό κι άλλοτε σοβαρό. Η έκφρασή της εξαρτάται από τα συναισθήματα που θέλει κάθε φορά να εκφράσει.

Το κοινωνικό αυτό ρομπότ, το οποίο αποτελεί δημιούργημα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βρέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η «κολλητούλα» των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού

Πρόκειται για ένα κοινωνικό ρομπότ που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το «Εργαστήριο Lires» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προκειμένου να υποστηρίζει τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Η Μαργαρίτα, που διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη, μιλάει και τα πέταλα της κινούνται ενώ μπορεί να αποτελέσει τον καλύτερο βοηθό ενός εκπαιδευτή, θεραπευτή ή γιατρού στην προσπάθεια να προσεγγίσει ένα παιδί με αυτισμό και να το βοηθήσει να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες που θα του φανούν χρήσιμες μεγαλώνοντας.

«Είναι ένα εργαλείο για τους επαγγελματίες. Η αλληλεπίδραση είναι πιο εύκολη και έτσι ο εκπαιδευτής ή ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Μαργαρίτα ως «γέφυρα» για να πραγματοποιήσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, το πρόγραμμα αξιολόγησης ή διάγνωσης», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm» ο καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία «LIRES», Νίκος Φαχαντίδης.

Μέσω του «προσώπου» της Μαργαρίτας και των διαφορετικών της εκφράσεων, τα παιδιά μπορούν να ερμηνεύουν συναισθήματα ενώ λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της, άλλοτε μπορούν να την πάρουν αγκαλιά ως λούτρινο παιχνίδι και άλλοτε να τη βάλουν να «καθίσει» στο καρεκλάκι της. Σύμφωνα με τον κ.Φαχαντίδη, μεταξύ άλλων, έχουν γίνει έρευνες σε ειδικά σχολεία και τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά έδειξαν πως υπήρξε βελτίωση στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και αυτό παρέμεινε μετά την παρέμβαση για αρκετό διάστημα.

Η Μαργαρίτα έκανε και αυτή την εμφάνισή της στη φετινή έκθεση Beyond 2023, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – Helexpo, ενώ «γεννήθηκε» στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν από το 2017 το Πανεπιστήμιο «Μακεδονίας» και το «Εργαστήριο LIRES» με τις εταιρείες Cactus S.A. και Revival Consulting Services S.A.

Εκ μέρους της ομάδας που έδωσε το «παρών» στη Beyond, ο εμπορικός διευθυντής και ο διευθύνων σύμβουλος της Cactus S.A., Σταύρος Πάντσιος και Δημήτρης Αγγελούδης και ο πρόεδρος της Revival, Γιώργος Αντύπας, προσέθεσαν πως το κάθε μέλος επιχειρεί να συνδράμει από τη δική του πλευρά, ώστε να προσφερθούν τεχνολογικές λύσεις στην ελληνική αγορά και την ελληνική κοινωνία.

