Google: Η απάντηση στο σενάριο απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

Οι απαγορεύσεις δεν φέρνουν και ιδιαίτερα αποτελέσματα, και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μια απαγόρευση θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή, τόνισε στον ΣΚΑΪ η Ευγενία Μπόζου, επικεφαλής Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της Google Ελλάδας, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα που εξετάζει η κυβέρνηση.

Η απαγόρευση είναι το τελευταίο μέσο, και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαμορφώσει τελική απόφαση, εξήγησε.

Για εμάς το σημαντικό είναι τα παιδιά να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο, θέλω να πιστεύω ότι η TikTok θα έχει τους δικούς της μηχανισμούς συμμόρφωσης στις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα παιδιά απευθύνονται πάρα πολύ στο YouTube για να μάθουν, αλλά και για να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο.

Όπως επισήμανε το στέλεχος της Google, οι ανησυχίες είναι δικαιολογημένες, και πολύ σωστά έχουν ενεργοποιηθεί οι κυβερνήσεις με τα θεσμικά τους όργανα για να αποφευχθούν κίνδυνοι όπως ο εθισμός ή η διαδικτυακή βία, καθώς η τεχνολογία παίζει καθημερινά όλο και σημαντικότερο ρόλο. Είναι ένα θέμα τρομερά πολύπλοκο η Google έχει αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια το κομμάτι του γονικού ελέγχου με το family link, που δίνει πάρα πολλές δυνατότητες στην οικογένεια να προστατέψει τα μέλη της, και να δίνει σταδιακά και περισσότερες ελευθερίες με την ηλικία του παιδιού, είπε.

Το 27% των Ελλήνων εφήβων, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ίσως και λίγο παραπάνω, χρησιμοποιεί καθημερινά την ΑΙ για σχολικές εργασίες, αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργία πληροφοριών, ενώ το 71% θεωρεί ότι η διάδραση αυτή ενισχύει τη δική τους δημιουργικότητα και δεν την υποκαθιστά, δήλωσε ακόμη, σχολιάζοντας την έρευνα της Google που πραγματοποίησε μαζί με την ερευνητική ομάδα νέων της Livity.

Το σχολείο θα έπρεπε να έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στα παιδιά πέρα από τις γνώσεις, νομίζω ότι αυτό τον σκοπό έχει, και αυτό δεν μπορεί να το υποκαταστήσει η τεχνολογία, υπογράμμισε. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Google με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας εγκαινίασε στην Ελλάδα το «Experience AI», το οποίο έχει σχεδιαστεί από το Raspberry Pi Foundation και την Google DeepMind. Μπαίνει στο σχολικό πρόγραμμα τόνισε.



