Η νευροδιέγερση του εγκεφάλου μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις στα μαθηματικά

Τα μαθηματικά σας φαίνονται… κινέζικα; Η νευροδιέγερση του εγκεφάλου μπορεί να λύσει το πρόβλημα, υποστηρίζει μια ομάδα διεθνών επιστημόνων, οι έρευνες των οποίων φωτίζουν τη σύνδεση της εγκεφαλικής λειτουργίας με τη διαδικασία της μάθησης.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση PLOS προτείνει ένα πιθανό μέσο για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες διαφορές στην κατανόηση των μαθηματικών μεταξύ των μαθητών.

«Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς εγκεφάλους και οι εγκέφαλοί τους ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους» είπε ο Ρόι Κόεν Κάντος, ειδικός στη νευροβιολογία και τις γνωστικές επιστήμες, που εργάζεται στο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ και είναι ο βασικός συγγραφέας της μελέτης. «Σκεφτόμαστε διαρκώς ότι (φταίει) το περιβάλλον. Αναρωτιόμαστε συχνά αν πηγαίνουμε σε καλό σχολείο, αν έχουμε τον σωστό καθηγητή. Αλλά φταίει και η δική μας βιολογία. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες και, αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εγκέφαλό τους να φτάσει στις πλήρεις δυνατότητές τους, τότε θα ανοίξουμε πολλές πόρτες που διαφορετικά θα έμεναν κλειστές», υποστήριξε.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο ραχιοπλευρικός προμετωπιαίος φλοιός και ο βρεγματικός λοβός εμπλέκονται στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και τη μάθηση. Οι ερευνητές αποφάσισαν να μελετήσουν τη δραστηριότητα αυτών των ζωνών σε σπουδαστές που είχαν διαφορετικό επίπεδο γνώσης και κατανόησης των μαθηματικών.

Αφού ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να προβλέψουν τις επιδόσεις των φοιτητών με αυτόν τον τρόπο, επιδίωξαν να τις βελτιώσουν μέσω μιας πολλά υποσχόμενης, ανώδυνης τεχνολογίας, της διακρανιακής διέγερσης τυχαίου θορύβου (tRNS). Με άλλα λόγια, τοποθέτησαν ηλεκτρόδια στο κρανίο και εφάρμοσαν εναλλασσόμενο ρεύμα χαμηλής τάσης.

Το πείραμα, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 70 φοιτητές, έδειξε ότι οι λιγότερο καλοί στα μαθηματικά παρουσίασαν βελτίωση κατά 25-29%. Οι ήδη καλοί φοιτητές δεν βελτιώθηκαν, όμως «σε εκείνους που ήταν στο μέσο όρο ή κάτω από το μέσο όρο μπορέσαμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις τους», είπε ο Κόεν Κάντος.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και ο καθηγητής σκοπεύει να τα επιβεβαιώσει με μελλοντικά πειράματα και σε άλλους τομείς, όπως στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ο στόχος του είναι να αναπτύξει κάποια συσκευή νευροδιέγερσης που θα μπορεί να βοηθά ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Σύμφωνα με μια μελέτη του ΟΑΣΕ του 2016, το ένα τέταρτο των ενηλίκων στις αναπτυγμένες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερμανία κατανοούν τα μαθηματικά στο ίδιο ή και σε χαμηλότερο επίπεδο από ένα παιδί 6-7 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.