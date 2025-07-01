Με ρομπότ σχεδιάζει να γεμίσει τις εγκαταστάσεις της η Amazon και πολύ σύντομα θα εργάζονται για εκείνη τόσα ρομπότ όσα και άνθρωποι. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνια στην αυτοματοποίηση εργασιών έχει αναπτύξει τώρα περισσότερα από ένα εκατομμύριο ρομπότ στις εγκαταστάσεις του, δήλωσε η Amazon. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που είχε ποτέ και πλησιάζει τον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στις εγκαταστάσεις.

Οι αποθήκες της εταιρείας βουίζουν από μεταλλικούς βραχίονες που μαζεύουν αντικείμενα από τα ράφια και ροδάκια που κινούνται μεταφέροντας τα αγαθά για συσκευασία. Σε άλλες γωνίες, αυτοματοποιημένα συστήματα βοηθούν στην ταξινόμηση των αντικειμένων και ρομπότ βοηθούν στη δημιουργία πακέτων πριν σταλούν στους παραλήπτες τους.

Ένα από τα νεότερα ρομπότ της Amazon, που ονομάζεται Vulcan, έχει την αίσθηση της αφής που του επιτρέπει να επιλέγει αντικείμενα από πολλά ράφια. Η Amazon έχει λάβει πρόσφατα μέτρα για να συνδέσει τα ρομπότ της με τις διαδικασίες εκπλήρωσης παραγγελιών της, ώστε τα μηχανήματα να μπορούν να λειτουργούν παράλληλα μεταξύ τους αλλά και σε συνεργασία με τους ανθρώπους.

«Είναι ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της πλήρους ενσωμάτωσης της ρομποτικής», δήλωσε ο Rueben Scriven, διευθυντής έρευνας στην Interact Analysis, μια εταιρεία συμβούλων ρομποτικής.

Πλέον, περίπου το 75% των παγκόσμιων παραδόσεων της Amazon υποστηρίζονται με κάποιο τρόπο από τη ρομποτική, ανέφερε η εταιρεία. Ο αυξανόμενος αυτοματισμός έχει βοηθήσει την Amazon να βελτιώσει την παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα μειώνει την πίεση στην εταιρεία να λύσει προβλήματα όπως η μεγάλη εναλλαγή προσωπικού στα κέντρα ολοκλήρωσης των παραγγελιών της.

Για ορισμένους εργαζόμενους στην Amazon, ο αυξανόμενος αυτοματισμός έχει σημάνει την αντικατάσταση της ταπεινής, επαναλαμβανόμενης εργασίας ανύψωσης, έλξης και διαλογής με πιο εξειδικευμένες εργασίες διαχείρισης των μηχανημάτων.

«Νόμιζα ότι θα έκανα βαριές δουλειές, νόμιζα ότι θα περπατούσα σαν τρελή», δήλωσε η Neisha Cruz, η οποία πέρασε πέντε χρόνια μαζεύοντας αντικείμενα σε μια αποθήκη της Amazon πριν εκπαιδευτεί στην επίβλεψη ρομποτικών συστημάτων. Σήμερα κάθεται μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή σε ένα γραφείο στο Tempe της Αριζόνα, διασφαλίζοντας ότι τα κινητά ρομπότ εντός των εγκαταστάσεων της Amazon σε όλες τις ΗΠΑ λειτουργούν σωστά. Κερδίζει περίπου 2,5 φορές περισσότερα χρήματα από ό,τι όταν ξεκίνησε στην Amazon.

Τα ρομπότ αντικαθιστούν επίσης ορισμένους υπαλλήλους, βοηθώντας την εταιρεία να επιβραδύνει τις προσλήψεις. Η Amazon απασχολεί συνολικά περίπου 1,56 εκατομμύρια άτομα, με την πλειοψηφία να εργάζεται σε αποθήκες. Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων που είχε η Amazon ανά εγκατάσταση πέρυσι, ήταν περίπου 670, ο χαμηλότερος που καταγράφηκε τα τελευταία 16 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η οποία συνέκρινε το αναφερόμενο εργατικό δυναμικό της εταιρείας με τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των εγκαταστάσεών της.

Ο αριθμός των δεμάτων που αποστέλλει η Amazon ανά υπάλληλο κάθε χρόνο έχει επίσης αυξηθεί σταθερά.

Ορισμένες από τις νεότερες εγκαταστάσεις της Amazon, όπως αυτές που κατασκευάζουν αντικείμενα για παράδοση αυθημερόν, έχουν «μικρότερο αποτύπωμα εργαζομένων και μας βοηθούν να παραδίδουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Amazon εφαρμόζει επίσης τεχνητή νοημοσύνη στις αποθήκες της, δήλωσε πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος Andy Jassy, ​​«για να βελτιώσει την τοποθέτηση αποθεμάτων, την πρόβλεψη της ζήτησης και την αποτελεσματικότητα των ρομπότ μας». Η Amazon δήλωσε ότι θα μειώσει το συνολικό εργατικό δυναμικό της τα επόμενα χρόνια.

Η ευρεία ανάπτυξη ρομπότ δείχνει πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επιταχύνονται, μεταμορφώνοντας τα εργοστάσιά της. Η εταιρεία άρχισε να εισάγει προηγμένη ρομποτική στις αποθήκες της, αφού πλήρωσε 775 εκατομμύρια δολάρια το 2012 για να αγοράσει την Kiva Systems, η οποία κατασκεύασε ρομπότ που μετέφεραν προϊόντα στα ράφια. Αρχικά, τα ρομπότ μετακινούσαν μεγάλες ποσότητες μη συσκευασμένων αντικειμένων, μια σωματικά δύσκολη εργασία για έναν άνθρωπο. Με την πάροδο του χρόνου, οι μηχανές άρχισαν να αναλαμβάνουν ακόμη πιο απαιτητικές εργασίες, όπως η συσκευασία, η διαλογή προϊόντων και η ανύψωση βαρέων αντικειμένων.

Οι εξελίξεις στον αυτοματισμό της Amazon εκτίθενται στις εγκαταστάσεις της, έκτασης 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών, στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα. Εκεί, δεκάδες ρομποτικοί βραχίονες διαλέγουν, στοιβάζουν και συγκεντρώνουν εκατομμύρια αντικείμενα. Τα ρομπότ επίσης μεταφέρουν τα καρότσια με τα πακέτα για φόρτωση σε φορτηγά, βοηθούν στη συσκευασία σε χάρτινες σακούλες για τις παραγγελίες πελατών και μεταφέρουν προϊόντα ώστε να είναι στη θέση τους έτοιμα για συσκευασία.

Τα ρομπότ εκτελούν διάφορες εργασίες συνεργαζόμενα με ανθρώπους. Το ρομποτικό σύστημα που βοηθά στην ταξινόμηση του αποθέματος μεταφέρει τα προϊόντα σε έναν υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια επιλέγει τα είδη της παραγγελίας. Ένα άλλο ψάχνει για δύσκολα αντικείμενα μέσα στα ράφια, με την επίβλεψη ενός εργαζόμενου. Τα προϊόντα κινούνται 25% πιο γρήγορα μέσα στις εγκαταστάσεις από ό,τι σε άλλες εγκαταστάσεις.

Η Amazon έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 700.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο για υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας που μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία με τη χρήση ρομποτικής, ανέφερε η εταιρεία.

«Δημιουργούνται εντελώς νέες θέσεις εργασίας», όπως τεχνικοί ρομπότ, δήλωσε ο Yesh Dattatreya, ανώτερος εφαρμοσμένος επιστήμονας στην Amazon Robotics. Οι εργαζόμενοι στην αποθήκη εκπαιδεύονται στη μηχατρονική και τη ρομποτική.

Επίσης, η Amazon δοκιμάζει ένα ανθρωποειδές ρομπότ, δήλωσε ο κατασκευαστής της Agility Robotics. Τα ρομπότ, τα οποία έχουν πόδια, χέρια και κεφάλι και έχουν δοκιμαστεί για εργασίες όπως η ανακύκλωση δοχείων στην Amazon, βρίσκονται ακόμη σε έρευνα και ανάπτυξη, δήλωσε η εταιρεία.

Ο επικεφαλής τεχνολόγος της Amazon Robotics, Tye Brady, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να χρειάζεται πολλούς εργαζόμενους και ότι τα νέα ρομπότ έχουν σκοπό να κάνουν τις δουλειές τους ευκολότερες, όχι να τις εκτοπίσουν.

Πηγή: skai.gr

