Υπό εξέταση βρίσκονται δύο μετεωρίτες που βρέθηκαν στην έρημο Σαχάρα το 2023 και οι ερευνητές υποψιάζονται ότι μπορεί να προέρχονται από τον Ερμή, γεγονός που θα τους καθιστούσε τα πρώτα αναγνωρισμένα θραύσματα από τον πιο κοντινό στον Ηλιο πλανήτη.

Ο λιγότερο μελετημένος και πιο μυστηριώδης από τους βραχώδεις πλανήτης του ηλιακού συστήματος, ο Ερμής, βρίσκεται τόσο κοντά στον ήλιο που η εξερεύνησή του είναι δύσκολη ακόμη και για ανιχνευτές. Μόνο δύο μη επανδρωμένα διαστημόπλοια τον έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα - το Mariner 10, που εκτοξεύτηκε το 1973, και το MESSENGER, που εκτοξεύτηκε το 2004. Ένα τρίτο, το BepiColombo, βρίσκεται καθ' οδόν και αναμένεται να εισέλθει σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη στα τέλη του 2026.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα για τη γεωλογία και τη σύνθεση του Ερμή και δεν έχουν καταφέρει ποτέ να μελετήσουν ένα τμήμα του πλανήτη που προσγειώθηκε στη Γη ως μετεωρίτης. Αντίθετα, υπάρχουν περισσότερα από 1.100 γνωστά δείγματα από τη Σελήνη και τον Άρη στη βάση δεδομένων της Μετεωρολογικής Εταιρείας, ενός οργανισμού που καταγράφει όλους τους γνωστούς μετεωρίτες.

Αυτοί οι 1.100 μετεωρίτες προήλθαν από θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν από τις επιφάνειες της Σελήνης και του Άρη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων αστεροειδών, προτού φτάσουν στη Γη μετά από ένα ταξίδι στο διάστημα.

Δεν είναι πιθανό κάθε πλανήτης να εκτοξεύσει θραύσματα του εαυτού του προς τη Γη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Αν και η Αφροδίτη είναι πιο κοντά μας από τον Άρη, η μεγαλύτερη βαρυτική της έλξη και η πυκνή ατμόσφαιρά της μπορεί να εμποδίσουν την εκτόξευση συντριμμιών πρόσκρουσης. Ωστόσο, ορισμένοι αστρονόμοι πιστεύουν ότι ο Ερμής θα πρέπει να είναι ικανός να παράγει μετεωρίτες.

Οι πιθανότητες κάθε πλανήτης να εκτοξεύσει θραύσματα του εαυτού του προς τη Γη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, δεν είναι οι ίδιες για κάθε πλανήτη. Για παράδειγμα, παρότι η Αφροδίτη είναι πιο κοντά στη Γη, σε σχέση με τον Άρη, η μεγαλύτερη βαρυτική της έλξη και η πυκνή της ατμόσφαιρα μπορεί να αποτρέψουν την εκτόξευση συντριμμιών στο Διάστημα

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε από σεληνιακούς και αρειανούς μετεωρίτες, τα μοντέλα δείχνουν ότι θα έπρεπε να έχουμε βρει περίπου 10 μετεωρίτες από τον Ερμή», δήλωσε ο Μπεν Ράιντερ-Στόουκς, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο στο περιοδικό Icarus. Ωστόσο εξηγεί πως «η εγγύτητα του Ερμή στον Ηλιο σημαίνει πως ό,τι εκτοξεύεται από τον Ερμή πρέπει να ξεφύγει και από τη βαρυτική έλξη του Ηλιου – κάτι που είναι θεωρητικά δυνατό αλλά εξαιρετικά δύσκολο».

Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι δύο μετεωρίτες που βρέθηκαν το 2023 — με τα ονόματα Northwest Africa 15915 (NWA 15915) και Ksar Ghilane 022 (KG 022) — προέρχονται από τον Ερμή, τότε θα βοηθήσουν σημαντικά στο να κατανοήσουν οι επιστήμονες περισσότερα για τον πλανήτη - σύμφωνα με τον Rider-Stokes. Αλλά αυτός και οι συν-συγγραφείς του είναι οι πρώτοι που προειδοποιούν για ορισμένες ασυνέπειες στην αντιστοίχιση αυτών των διαστημικών πετρωμάτων με αυτά που γνωρίζουν οι επιστήμονες για τον Ερμή.

Το σημαντικότερο είναι ότι τα θραύσματα φαίνεται να έχουν σχηματιστεί περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από την ίδια την επιφάνεια του Ερμή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Rider-Stokes, αυτό το εύρημα θα μπορούσε να βασίζεται σε ανακριβείς εκτιμήσεις, καθιστώντας απίθανη μια οριστική εκτίμηση. «Μέχρι να επιστρέψουμε υλικό από τον Ερμή ή να επισκεφτούμε την επιφάνεια», είπε, «θα είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε με βεβαιότητα ή να διαψεύσουμε την προέλευση αυτών των δειγμάτων από τον Ερμή».

Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις στη σύνθεση που υποδηλώνουν ότι οι μετεωρίτες μπορεί να έχουν κάποια σύνδεση με τον πλανήτη που βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο.

Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που γνωστοί μετεωρίτες έχουν συσχετιστεί με τον Ερμή. Ο προηγούμενος υποψήφιος μετεωρίτης που είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, ήταν ένα θραύσμα που ονομάζεται Βορειοδυτική Αφρική (NWA) 7325, το οποίο φέρεται να βρέθηκε στο νότιο Μαρόκο στις αρχές του 2012. Αν και αρχικά υπήρχε ενθουσιασμός ότι μπορεί να προέρχεται από τον πλανήτη Ερμή στη συνέχεια και έπειτα από ανάλυση διαπιστώθηκε πως δεν ισχύει.

Τα περισσότερα από όσα είναι γνωστά για την επιφάνεια και τη σύνθεση του Ερμή προέρχονται από τον ανιχνευτή MESSENGER της NASA, ο οποίος αξιολόγησε τη σύνθεση του φλοιού του πλανήτη από την τροχιά του. Και οι δύο μετεωρίτες που μελετώνται, τους οποίους ανέλυσε ο Rider-Stokes με διάφορα όργανα, συμπεριλαμβανομένου ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, περιέχουν ολιβίνη και πυροξένιο, δύο ορυκτά φτωχά σε σίδηρο, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από το MESSENGER ότι υπάρχουν στον Ερμή. Η νέα ανάλυση αποκάλυψε επίσης πλήρη έλλειψη σιδήρου στα δείγματα διαστημικών πετρωμάτων, κάτι που συνάδει με τις υποθέσεις των επιστημόνων σχετικά με την επιφάνεια του πλανήτη. Ωστόσο, οι μετεωρίτες περιείχαν μόνο ίχνη από έναν ορυκτό που πιστεύεται ότι κυριαρχεί στην επιφάνεια του Ερμή.

Το μεγαλύτερο σημείο αβεβαιότητας, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι η ηλικία των μετεωριτών. «Είναι περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών», είπε ο Rider-Stokes, «και το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του Ερμή είναι μόνο περίπου 4 δισεκατομμυρίων ετών, επομένως υπάρχει μια διαφορά 500 εκατομμυρίων ετών».

Ωστόσο, είπε ότι πιστεύει ότι αυτή η ασυμφωνία δεν επαρκεί για να αποκλείσει την προέλευση του Ερμή, λόγω της περιορισμένης αξιοπιστίας των δεδομένων του MESSENGER, τα οποία έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ηλικίας του επιφανειακού στρώματος του Ερμή.

Με πιο σύγχρονα όργανα πλέον διαθέσιμα, το BepiColombo, το διαστημόπλοιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος που θα ξεκινήσει να μελετά τον Ερμή στις αρχές του 2027, ίσως είναι σε θέση να απαντήσει σε μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με τον πλανήτη.

