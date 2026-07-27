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«Ο Μεγάλος Αδελφός» πήγε παραλία: Drone στην Κίνα εμποδίζει το νυχτερινό μπάνιο – Δείτε βίντεο

Drone που είναι εξοπλισμένο με μεγάλες προβολείς και τηλεβόα, πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής λουόμενο και άρχισε να εκπέμπει ηχογραφημένες εντολές

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Κίνα

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο στα social media προκαλεί έντονη συζήτηση για τα όρια της τεχνολογικής επιτήρησης στην Κίνα.

Σε παραλία της παραθαλάσσιας πόλης Τσινγκντάο, ένα drone φαίνεται να εντοπίζει έναν άνδρα που μπαίνει στη θάλασσα μετά τη δύση του ηλίου.

Το drone που είναι εξοπλισμένο με μεγάλες προβολείς και τηλεβόα, πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τον λουόμενο και άρχισε να εκπέμπει ηχογραφημένες εντολές, καλώντας τον να απομακρυνθεί αμέσως από τη θάλασσα.

Η εικόνα ενός ιπτάμενου ρομπότ που «περιπολεί» τις ακτές και να επιβάλλει κανόνες προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Από τη μία, οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για την προστασία των πολιτών από επικίνδυνα ρεύματα και πνιγμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, που η διάσωση είναι δυσκολότερη.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί χρήστες σχολιάζουν ότι το περιστατικό θυμίζει σενάριο δυστοπικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας, όπου ο «Μεγάλος Αδελφός» παρακολουθεί κάθε κίνηση. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κίνα Drone παραλία
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