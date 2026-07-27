Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο στα social media προκαλεί έντονη συζήτηση για τα όρια της τεχνολογικής επιτήρησης στην Κίνα.

Σε παραλία της παραθαλάσσιας πόλης Τσινγκντάο, ένα drone φαίνεται να εντοπίζει έναν άνδρα που μπαίνει στη θάλασσα μετά τη δύση του ηλίου.

Το drone που είναι εξοπλισμένο με μεγάλες προβολείς και τηλεβόα, πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τον λουόμενο και άρχισε να εκπέμπει ηχογραφημένες εντολές, καλώντας τον να απομακρυνθεί αμέσως από τη θάλασσα.

👀 In China, a drone wouldn't let a man enter the sea after dark



Footage from a beach in the city of Qingdao shows a drone approaching a beachgoer and ordering him through a loudspeaker to leave the water, enforcing a nighttime swimming ban.



Big Brother is watching you. pic.twitter.com/kYvw6K8cnE — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2026

Η εικόνα ενός ιπτάμενου ρομπότ που «περιπολεί» τις ακτές και να επιβάλλει κανόνες προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Από τη μία, οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για την προστασία των πολιτών από επικίνδυνα ρεύματα και πνιγμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, που η διάσωση είναι δυσκολότερη.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί χρήστες σχολιάζουν ότι το περιστατικό θυμίζει σενάριο δυστοπικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας, όπου ο «Μεγάλος Αδελφός» παρακολουθεί κάθε κίνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.