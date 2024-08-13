Αποθέματα νερού στον Άρη εντόπισαν επιστήμονες, βαθιά μέσα στον βραχώδη εξωτερικό φλοιό του πλανήτη.

Ειδικότερα, τα ευρήματα προέρχονται από μια νέα ανάλυση του Mars Insight Lander της NASA, που προσγειώθηκε στον πλανήτη το 2018.

Το σκάφος ήταν εξοπλισμένο με ένα σεισμόμετρο, το οποίο κατέγραφε τις σεισμικές δονήσεις επί τέσσερα χρόνια, που αποκαλούνται «Marsquakes» (= σεισμοί του Άρη) και προέρχονται από το βαθύ εσωτερικό του Κόκκινου Πλανήτη.

Αναλύοντας, λοιπόν, αυτούς τους σεισμούς και ακριβώς το πως κινείται ο πλανήτης, ανακάλυψαν «σεισμικά σημάδια» υγρού νερού.

Τι αποκάλυψε ο «παλμός» του Άρη

Ενώ υπάρχει παγωμένο νερό στους Αριανούς Πόλους και στοιχεία υδρατμών στην ατμόσφαιρα, είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται νερό σε υγρή μορφή στον πλανήτη.

Η αποστολή του Insight της NASA ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, αφού είχε αφουγκραστεί τον «παλμό» του Άρη επί τέσσερα χρόνια.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ερευνητής είχε καταγράψει 1.319 δονήσεις.

Πηγή: NASA

Μετρώντας πόσο γρήγορα ταξιδεύουν τα σεισμικά κύματα, οι επιστήμονες πέτυχαν να βρουν τι υλικό είναι πιο πιθανό να κινείται.

«Αυτές για την ακρίβεια είναι οι ίδιες τεχνικές, που χρησιμοποιούμε για να βρούμε νερό στη Γη, ή πετρέλαιο και φυσικό αέριο», εξήγησε ο καθηγητής Michael Manga, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Berkeley, που συμμετείχε στην έρευνα.

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε την ύπαρξη αποθεμάτων νερού σε βάθος 10 έως 20 χλμ στον φλοιό του Άρη.

Η επιφάνεια του Άρη έχει στοιχεία από αρχαίους ποταμούς και λίμνες χαραγμένες σε αυτήν

Μπορούμε να μιλάμε για σημάδια ζωής στον Άρη;

Οι μελέτες της επιφάνειας του Άρη δείχνουν ότι, στην αρχαιότητα, υπήρχαν ποτάμια και λίμνες στον πλανήτη.

Ωστόσο, για τρία δισεκατομμύρια χρόνια, ο πλανήτης ήταν μια έρημος.

Μέρος από αυτό το νερό εξατμίστηκε στο διάστημα όταν ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του. Αλλά, είπε ο καθηγητής Manga, εδώ στη Γη, «μεγάλο μέρος του νερού μας είναι υπόγειο και δεν υπάρχει λόγος να μη συμβαίνει το ίδιο και στον Άρη».

Η ανακάλυψη αυτή δίνει νέα τροπή στην αναζήτηση ύπαρξης ζωής στον Άρη.

«Χωρίς νερό σε υγρή μορφή, δεν έχεις ζωή», είπε ο καθηγητής Manga. «Επομένως, εάν υπάρχουν κατοικήσιμα περιβάλλοντα στον Άρη, αυτά μπορεί να είναι τώρα βαθιά υπόγεια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.