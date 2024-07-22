Non stop τα πλήγματα κατά της τηλεοπτικής «πειρατείας»

Πόλεμος και αλληλοκαρφώματα φαίνεται να έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ των πειρατικών εγκληματικών οργανώσεων συνδρομητικής τηλεόρασης για την εξασφάλιση του παράνομου πελατολογίου, μετά και την ιστορική συμφωνία ανταλλαγής καναλιών μεταξύ Nova και Cosmote.

Στα σκουπίδια παράνομες συσκευές

Συγκεκριμένα, ανάστατο είναι το νησί της Ρόδου μετά από συντονισμένη επιχείρηση δεκάδων αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί μεγάλος μεταπωλητής του νησιού και έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά και ψηφιακές συσκευές. Στο στόχαστρο των αρχών είναι τώρα και το πλήθος πελατολογίου που βρέθηκε στην κατοχή του από όλο το νησί της Ρόδου, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, σε συνέχεια και των 50.000 παράνομων συνδρομητών που ερευνώνται από προηγούμενες αστυνομικές επιχειρήσεις. Για άλλη μια φορά παρατηρήθηκαν παράνομες συσκευές τελικών χρηστών στα σκουπίδια υπό τον φόβο συλλήψεων.

Στη μάχη και το Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά τις μεγάλες υποθέσεις κατά της τηλεοπτικής πειρατείας σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, τώρα και το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει μεγάλες επιτυχίες στην αντιμετώπιση της πειρατείας.

Ένας 40χρονος, από το Manchester καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και εννέα μήνες φυλάκιση για διαφήμιση και πώληση ειδικά διαμορφωμένων αποκωδικοποιητών που έδιναν στους θεατές πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο.

H Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος της Αστυνομίας του Merseyside ανακοίνωσε ότι ένας 41χρονος από το Λίβερπουλ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες για προώθηση και πώληση παράνομα τροποποιημένων Amazon Fire Sticks που παρείχαν στους χρήστες πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Στο Νότιγχαμ συνελήφθη ένας 42χρονος εμπλεκόμενος στην παροχή παράνομου τηλεοπτικού περιεχομένου του Sky και τώρα αντιμετωπίζει πολλά χρόνια φυλάκισης και υπέρογκα πρόστιμα.

Στο Stockton-on-Tees, ένας 52χρονος συνελήφθη επίσης σε επιχείρηση της Βορειοανατολικής Περιφερειακής Μονάδας Οργανωμένου Εγκλήματος.

Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και οι ΗΠΑ, αρχίζουν και λαμβάνουν πιο ισχυρά νομοθετικά μέτρα για να περιορίσουν τις οικονομικές κρατικές απώλειες και τις χαμένες θέσεις εργασίας από αυτή την παραοικονομία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, καθιστώντας πλέον συνυπεύθυνους τους τελικούς απλούς χρήστες με βαριά πρόστιμα.

