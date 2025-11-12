Ο «διαστρικός» επισκέπτης 3I/ATLAS – ένας μυστηριώδης κομήτης που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα με ασυνήθιστη ταχύτητα και αυτή την περίοδο βρίσκεται 327 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη – έδωσε για πρώτη φορά πολύ σημαντικά στοιχεία, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την προέλευση και την κατάστασή του.

Λίγες ημέρες μετά τη διέλευση του 3I/ATLAS κοντά στο τροχιακό επίπεδο της Γης, οι αστρονόμοι εντόπισαν τεράστιους πίδακες υλικού και ραδιοσήματα γύρω από το διαστημικό σώμα, που πολλοί λένε ότι δεν είναι «φυσικός», συμβατικός παγωμένος κομήτης.

Is 3I/ATLAS a spaceship? Comet’s solar turn reveals more hints of alien origins: Harvard expert https://t.co/3WwSypKmhz pic.twitter.com/r2RtSxqwSJ — New York Post (@nypost) November 11, 2025

Τα στοιχεία αυτά παρέχουν τις πρώτες σαφείς ενδείξεις για την τεράστια δραστηριότητα του 3I/ATLAS, που αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα.

Ο κομήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τη NASA την 1η Ιουλίου και παρακολουθείται από τον αστροφυσικό του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ και την ομάδα του

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακαλύψεις, το αντικείμενο θα πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 4.8 χλμ.

Για να καταλάβουμε την τεράστια κλίμακα του 3I/ATLAS, ο προηγούμενος διαστρικός επισκέπτης Οουμουαμούα, το 2017, είχε μήκος μόλις μερικές εκατοντάδες πόδια.

Στις τελευταίες εικόνες από τηλεσκόπια, μετά το πέρασμά του από ον Ηλιο, ο 3I/ATLAS άλλαξε ξανά το σχήμα του και φαίνεται ως ένα λαμπερό, πράσινο αντικείμενο, με τη χαρακτηριστική ουρά που αφήνουν πίσω τους οι κομήτες πολύ πιο «απλωμένη».

☄️ 3I/ATLAS comes to life!



Take a close look at the images from November 10 and 11 side by side and compare them.



The comet's tail is clearly visible in the newer image!



The comet has moved away from the Sun and its tail has stretched out beautifully.



Images: Virtual… pic.twitter.com/nvP3jrMD8g — 3I/ATLAS TV (@3iatlas_tv) November 11, 2025

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το αντικείμενο φαίνεται να έχει απορροφήσει ηλιακή ενέργεια, απελευθερώνοντάς την σε γεωμετρικά μοτίβα (πίδακες), και αντηχεί στα 7.83 Hz, την ίδια συχνότητα με την Schumann resonance — τον φυσικό παλμό της Γης.

🚨 3I/ATLAS Critical Update 🚨



It’s happening again. 3I/ATLAS has changed its shape —Its new form looks nothing like any comet we’ve ever seen before.



A rounded, glowing green light has now appeared, with no visible tail at all. The image, captured on November 10 by Ray’s… pic.twitter.com/Z9lbmzF5UM — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) November 11, 2025

Ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ πάντως υποστηρίζει ότι ο 3I/ATLAS μπορεί στην πράξη να μην είναι φυσικό αστρικό αντικείμενο, αλλά να είναι αντικείμενο εξωγήινης τεχνολογίας.

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να μην απειλεί τη Γη, αλλά η ανώμαλη τροχιά του θα το φέρει σε ύποπτα κοντινή απόσταση σε άλλους πλανήτες, όπως τον Δία και την Αφροδίτη.

Ο κομήτης 3I/ATLAS είναι το τρίτο γνωστό αντικείμενο εκτός του ηλιακού μας συστήματος που ανακαλύφθηκε να διέρχεται από την ουράνια γειτονιά μας.

Οι αστρονόμοι έχουν κατηγοριοποιήσει αυτό το αντικείμενο ως «διαστρικό» λόγω του ασυνήθιστου σχήματος της τροχιάς του (δεν ακολουθεί μια κλειστή τροχιά γύρω από τον Ήλιο) και είναι σίγουρη ότι ο κομήτης προέρχεται σαφώς εκτός του ηλιακού μας συστήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.