Ο μυστηριώδης κομήτης 3I/ATLAS έδωσε για πρώτη φορά ενδείξεις για το τεράστιο μέγεθός του - Βίντεο

Οι αστρονόμοι εντόπισαν τεράστιους πίδακες υλικού και ραδιοσήματα γύρω από το αντικείμενο, επιβεβαιώνοντας την τεράστια έκταση αλλά όχι την προέλευσή του

3IATLAS

Ο «διαστρικός» επισκέπτης 3I/ATLAS – ένας μυστηριώδης κομήτης που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα με ασυνήθιστη ταχύτητα και αυτή την περίοδο βρίσκεται 327 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη – έδωσε για πρώτη φορά πολύ σημαντικά στοιχεία, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την προέλευση και την κατάστασή του. 

Λίγες ημέρες μετά τη διέλευση του 3I/ATLAS κοντά στο τροχιακό επίπεδο της Γης, οι αστρονόμοι εντόπισαν τεράστιους πίδακες υλικού και ραδιοσήματα γύρω από το διαστημικό σώμα, που πολλοί λένε ότι δεν είναι «φυσικός», συμβατικός παγωμένος  κομήτης. 

Τα στοιχεία αυτά παρέχουν τις πρώτες σαφείς ενδείξεις για την τεράστια δραστηριότητα του 3I/ATLAS, που αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα. 

Ο κομήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τη NASA την 1η Ιουλίου και παρακολουθείται από τον αστροφυσικό του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ και την ομάδα του

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακαλύψεις, το αντικείμενο θα πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 4.8 χλμ.

Για να καταλάβουμε την τεράστια κλίμακα του 3I/ATLAS, ο προηγούμενος διαστρικός επισκέπτης Οουμουαμούα, το 2017, είχε μήκος μόλις μερικές εκατοντάδες πόδια.

Στις τελευταίες εικόνες από τηλεσκόπια, μετά το πέρασμά του από ον Ηλιο, ο 3I/ATLAS άλλαξε ξανά το σχήμα του και φαίνεται ως ένα λαμπερό, πράσινο αντικείμενο, με τη χαρακτηριστική ουρά που αφήνουν πίσω τους οι κομήτες πολύ πιο «απλωμένη». 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το αντικείμενο φαίνεται να έχει απορροφήσει ηλιακή ενέργεια, απελευθερώνοντάς την σε γεωμετρικά μοτίβα (πίδακες), και αντηχεί στα 7.83 Hz, την ίδια συχνότητα με την Schumann resonance — τον φυσικό παλμό της Γης.

Ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ πάντως υποστηρίζει ότι ο 3I/ATLAS μπορεί στην πράξη να μην είναι φυσικό αστρικό αντικείμενο, αλλά  να είναι αντικείμενο εξωγήινης τεχνολογίας. 

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να μην απειλεί τη Γη, αλλά  η ανώμαλη τροχιά του θα το φέρει σε ύποπτα κοντινή απόσταση σε άλλους πλανήτες, όπως τον Δία και την Αφροδίτη. 

Ο κομήτης 3I/ATLAS είναι το τρίτο γνωστό αντικείμενο εκτός του ηλιακού μας συστήματος που ανακαλύφθηκε να διέρχεται από την ουράνια γειτονιά μας.

 Οι αστρονόμοι έχουν κατηγοριοποιήσει αυτό το αντικείμενο ως «διαστρικό» λόγω του ασυνήθιστου σχήματος της τροχιάς του (δεν ακολουθεί μια κλειστή τροχιά γύρω από τον Ήλιο) και είναι σίγουρη ότι  ο κομήτης προέρχεται σαφώς εκτός του ηλιακού μας συστήματος.

