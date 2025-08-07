Hubble: Φωτογράφισε κομήτη που μας επισκέπτεται από άλλο ηλιακό σύστημα

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε την καλύτερη μέχρι σήμερα φωτογραφία ενός κομήτη που επισκέπτεται το ηλιακό μας σύστημα από άλλο αστέρι.

Η NASA και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) δημοσίευσαν τη φωτογραφία την Πέμπτη.

Ανακαλύφθηκε τον περασμένο μήνα από ένα τηλεσκόπιο στη Χιλή. Ο κομήτης γνωστός ως 3I-Atlas, είναι μόνο το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που περνάει κοντά στη Γη, αλλά δεν αποτελεί απειλή για τον πλανήτη μας.

Hubble observations of interstellar visitor 3I/ATLAS show that it looks like a comet. It has a teardrop-shaped cocoon of dust coming off a solid icy nucleus. The nucleus is roughly no wider than 3.5 miles (5.6 kilometers): https://t.co/roOLGoYQrH pic.twitter.com/7XRmAmVzNy — Space Telescope Science Institute (@SpaceTelescope) August 7, 2025

Οι αστρονόμοι αρχικά εκτίμησαν το μέγεθος του παγωμένου πυρήνα του σε δεκάδες χιλιόμετρα σε διάμετρο, αλλά οι παρατηρήσεις του Hubble το έχουν περιορίσει σε όχι περισσότερο από 5,6 χιλιόμετρα. Θα μπορούσε ακόμη και να είναι τόσο μικρό όσο 320 μέτρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ο κομήτης κινείται με ταχύτητα 209.000 χλμ/ώρα, αλλά θα πλησιάσει πιο κοντά στον Άρη παρά στη Γη, διατηρώντας μια ασφαλή απόσταση και από τους δύο πλανήτες. Βρισκόταν σε απόσταση 446 εκατ. χιλιομέτρων όταν φωτογραφήθηκε από το Hubble πριν από μερικές εβδομάδες. Το τηλεσκόπιο αποκάλυψε ένα γαλαζωπό σύννεφο σκόνης που μοιάζει με δάκρυ γύρω από τον πυρήνα.

Πηγή: skai.gr

