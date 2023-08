Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο ΑΕΚ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Χιλιάδες αστυνομικοί και drones, παρουσία εισαγγελέα το ματς Αθλητικά 11:14, 19.08.2023 linkedin

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας διεξάγεται απόψε ο επαναληπτικός αγώνας ΑΕΚ- Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο ΟΠΑΠ Αρένα. Ο αγώνας θα γίνει παρουσία εισαγγελέα.