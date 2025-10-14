«Σούπερ» Ολυμπιακός «έπνιξε» τη Μλάντοστ. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 13-9 την κρατική ομάδα στο «Πέτρος Καπαγέροφ» στην πρεμιέρα του φετινού Champions league πόλο ανδρών και ξεκίνησε ιδανικά την κορυφαία τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα σε μια ισχυρή ομάδα.

Οι Κροάτες προηγήθηκαν 3-0 στην έναρξη της αναμέτρησης, όμως η καταπληκτική άμυνα των πρωταθλητών Ελλάδος στη συνέχεια τους έφερε ένα +3 με +4 και τους έδωσε τη νίκη.

