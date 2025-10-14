Λογαριασμός
Πόλο: Έκανε την ανατροπή και «έπνιξε» τη Μλάντοστ ο Ολυμπιακός

Ένας καταπληκτικός Ολυμπιακός νίκησε την ισχυρή Μλάντοστ 13-9 στο «Πέτρος Καπαγέροφ» και έκανε ιδανική αρχή στην πρεμιέρα του Champions League 

Ολυμπιακός πόλο

«Σούπερ» Ολυμπιακός «έπνιξε» τη Μλάντοστ. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 13-9 την κρατική ομάδα στο «Πέτρος Καπαγέροφ» στην πρεμιέρα του φετινού Champions league πόλο ανδρών και ξεκίνησε ιδανικά την κορυφαία τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα σε μια ισχυρή ομάδα.

Οι Κροάτες προηγήθηκαν 3-0 στην έναρξη της αναμέτρησης, όμως η καταπληκτική άμυνα των πρωταθλητών Ελλάδος στη συνέχεια τους έφερε ένα +3 με +4 και τους έδωσε τη νίκη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Πόλο Ολυμπιακός
