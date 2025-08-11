Πρόταση γάμου στην εδώ και δέκα χρόνια επίσημη αγαπημένη του έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω του λογαριασμού της στο Instragram η Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ, η οποία ανήρτησε τη φωτογραφία ενός δαχτυλιδιού με ένα τεράστιο διαμάντι, σημειώνοντας: "Ναι, δέχομαι. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου".

Η Τζορτζίνα και ο Ρονάλντο έχουν αποκτήσει μαζί δυο παιδιά, την Αλάνα, επτά ετών, και τη δίχρονη Μπέλα, ενώ ο διάσημος ποδοσφαιριστής έχει ακόμη τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση του.

Τα τελευταία χρόνια οι ερωτήσεις για το αν σκόπευαν να παντρευτούν ήταν συνεχείς. Προ μηνών, σε συνέντευξή της για το ριάλιτι του Netflix, «I Am Georgina», το μοντέλο είχε δηλώσει πως οι φίλοι της, της έκαναν «καζούρα» για το πότε θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου.

«Πάντα αστειεύονται για τον γάμο. Με ρωτάνε ‘’Πότε είναι ο γάμος;’’. Από τότε που βγήκε το τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ, «The Ring Or When», άρχισαν να μου το τραγουδούν. Και καλά, αυτό δεν εξαρτάται από εμένα», είχε πει η ίδια.

Ο Ρονάλντο έλεγε ότι θα την παντρευτεί όταν θα γίνει αυτό το «κλικ», δηλαδή όταν το timing είναι σωστό και όλα στη ζωή τους έχουν μπει στη θέση τους.

Να που το «κλικ» έγινε.

Πηγή: skai.gr

