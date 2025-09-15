Ιρίνα Σάικ: Αυτό το κορμί και νεκρούς ανασταίνει… - Τυχεροί οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπράντλεϊ Κούπερ και Τομ Μπρέιντι (φωτό)

Η Ιρίνα Σάικ (Irina Shayk) μας έδειξε για πολλοστή φορά -μοντέλο είναι το κορίτσι- πως διαθέτει ένα καλογυμνασμένο σώμα, γι’ αυτό δημοσιεύει συχνά-πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες της με μαγιό. Το supermodel, που σύμφωνα με φήμες έχει σχέση με τον Τομ Μπρέιντι -τον πρώην της Ζιζέλ- είναι, επίσης, γνωστή για τις ρομαντικές περιπέτειες της με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπράντλεϊ Κούπερ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Το κορίτσι του εξωφύλλου του περιοδικού «Vogue» φωτογραφήθηκε να είναι ανεβασμένη σε μια κούνια, ενώ σε μία άλλη εικόνα τη βλέπουμε καθισμένη δίπλα σε μια πισίνα. Το διάσημο μοντέλο έγραψε στην ανάρτησή της: «Πέρασε η ώρα για ύπνο».

Οι φωτογραφίες της Σάικ δημοσιεύτηκαν μετά την αναζωπύρωση της σχέσης της με τον Μπρέιντι, σύμφωνα με την «Daily Mail». Το σούπερ μοντέλο και ο αστέρας του NFL είχαν προηγουμένως σχέση για περίπου τέσσερις μήνες το 2023, πριν η σχέση τους τελειώσει τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Ο Τομ Μπρέιντι φέρεται να συνδέθηκε με τη Ρωσίδα καλλονή λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της πρώην συζύγου του, Ζιζέλ, πέρυσι.

Η Ιρίνα Σάικ έχει περπατήσει σε αμέτρητες πασαρέλες διάσημων οίκων. Η γιαγιά της Γκαλίνα (Galina Shaykhlislamova) ήταν ηρωίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εργαζόταν στις μυστικές υπηρεσίες για τον Κόκκινο Στρατό. Το όνομα της κόρης της, Λία Σάικ Κούπερ (Lea De Seine Shayk Cooper), είναι φόρος τιμής προς τη γιαγιά της καθώς και ένα τατουάζ στον αστράγαλο της.

Tuesday just got a lot HOTTER thanks to the one and only Irina Shayk! pic.twitter.com/R9dxeimgdK — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) August 21, 2018

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο στα 14 του χρόνια έχασε τον πατέρα της ξαφνικά από πνευμονία και θυμάται τη μητέρα της, καθηγήτρια πιάνου, να στέκεται στην ουρά για ένα μπουκάλι γάλα. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή. Το μοντέλο όταν ήταν έγκυος στην κόρη της, δούλεψε μέχρι επτάμισι μηνών και δήλωσε στη βρετανική «Vogue» ότι έχει μεγαλώσει με ισχυρά γυναικεία πρότυπα. Αυτός ο τρόπος τής έδωσε δύναμη και αποφασιστικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.