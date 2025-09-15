Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιρίνα Σάικ: Αυτό το κορμί και νεκρούς ανασταίνει… - Τυχεροί οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπράντλεϊ Κούπερ και Τομ Μπρέιντι (φωτό)

Η Ιρίνα Σάικ έχει περπατήσει σε αμέτρητες πασαρέλες διάσημων οίκων. Η γιαγιά της Γκαλίνα (Galina Shaykhlislamova) ήταν ηρωίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ιρίνα Σάικ

Η Ιρίνα Σάικ (Irina Shayk) μας έδειξε για πολλοστή φορά -μοντέλο είναι το κορίτσι- πως διαθέτει ένα καλογυμνασμένο σώμα, γι’ αυτό δημοσιεύει συχνά-πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες της με μαγιό. Το supermodel, που σύμφωνα με φήμες έχει σχέση με τον Τομ Μπρέιντι -τον πρώην της Ζιζέλ- είναι, επίσης, γνωστή για τις ρομαντικές περιπέτειες της με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπράντλεϊ Κούπερ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο. 

Ιρίνα Σάικ

Το κορίτσι του εξωφύλλου του περιοδικού «Vogue» φωτογραφήθηκε να είναι ανεβασμένη σε μια κούνια, ενώ σε μία άλλη εικόνα τη βλέπουμε καθισμένη δίπλα σε μια πισίνα. Το διάσημο μοντέλο έγραψε στην ανάρτησή της: «Πέρασε η ώρα για ύπνο».

Ιρίνα Σάικ

Οι φωτογραφίες της Σάικ δημοσιεύτηκαν μετά την αναζωπύρωση της σχέσης της με τον Μπρέιντι, σύμφωνα με την «Daily Mail». Το σούπερ μοντέλο και ο αστέρας του NFL είχαν προηγουμένως σχέση για περίπου τέσσερις μήνες το 2023, πριν η σχέση τους τελειώσει τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Ο Τομ Μπρέιντι φέρεται να συνδέθηκε με τη Ρωσίδα καλλονή λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της πρώην συζύγου του, Ζιζέλ, πέρυσι. 

Ιρίνα Σάικ

Η Ιρίνα Σάικ έχει περπατήσει σε αμέτρητες πασαρέλες διάσημων οίκων. Η γιαγιά της Γκαλίνα (Galina Shaykhlislamova) ήταν ηρωίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εργαζόταν στις μυστικές υπηρεσίες για τον Κόκκινο Στρατό. Το όνομα της κόρης της, Λία Σάικ Κούπερ (Lea De Seine Shayk Cooper), είναι φόρος τιμής προς τη γιαγιά της καθώς και ένα τατουάζ στον αστράγαλο της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο στα 14 του χρόνια έχασε τον πατέρα της ξαφνικά από πνευμονία και θυμάται τη μητέρα της, καθηγήτρια πιάνου, να στέκεται στην ουρά για ένα μπουκάλι γάλα. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή. Το μοντέλο όταν ήταν έγκυος στην κόρη της, δούλεψε μέχρι επτάμισι μηνών και δήλωσε στη βρετανική «Vogue» ότι έχει μεγαλώσει με ισχυρά γυναικεία πρότυπα. Αυτός ο τρόπος τής έδωσε δύναμη και αποφασιστικότητα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Brady (@tombrady)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιρίνα Σάικ Irina Shayk
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark