Το έκανε ο Νάσος Γκαβέλας! Ή μάλλον… το ξανάκανε! Ο 24χρονος Έλληνας δρομέας, με οδηγό τον Γιάννη Νυφαντόπουλο, πραγματοποίησε μία μυθική κούρσα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στα 100 μέτρα (Τ11), διατηρώντας τα σκήπτρα του από το Τόκιο.

Ο Γκαβέλας, που αντιμετωπίζει, θυμίζουμε, προβλήματα όρασης, ολοκλήρωσε σε 11.02 την κούρσα και έκανε το back to back. Είναι, πλέον, ο μοναδικός Έλληνας με δύο σερί χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης κατέχει το παγκόσμιο και το Παραολυμπιακό ρεκόρ του αγωνίσματος με 10.82 από την κορυφαία διοργάνωση, που διεξήχθη στην ιαπωνική πρωτεύουσα πριν από τρία χρόνια.

Η Ελλάδα έφτασε, πλέον, στο Παρίσι τα 10 μετάλλια στο σύνολο με 2 χρυσά, 3 ασημένια και 5 χάλκινα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.