Την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σημείο ανέβασε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ο Νάσος Γκαβέλας, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα.

Ο Νάσος Γκαβέλας γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1999 και αγωνίζεται από την ηλικία των 17 ετών και κατέχει το Παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας Τ11 στα 100μ. με χρόνο 10,82 δευτερόλεπτα και στα 60μ. με 7,10 δευτερόλεπτα.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού, από το οποίο και πέτυχε στις Πανελλήνιες εξετάσεις και εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2017.

Στην ηλικία των 10 ετών, συνειδητοποίησε ότι η όρασή του μειωνόταν -δεν έβλεπε καλά τη δασκάλα, δυσκολευόταν να διαβάσει και συλλάβιζε. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονταν από μία γονιδιακή ασθένεια (νόσος Σταργκαρντ), η οποία εμφανίζεται σταδιακά και έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση της όρασης. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες αυτές δεν τον εμπόδισαν από την πορεία του προς τον πρωταθλητισμό.

