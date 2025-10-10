Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός: H μπασκετική μονομαχία στον bwin Sport fm 94,6

Το πρώτο μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR έχουν ραντεβού στο ΣΕΦ σε μια μάχη για το πρωτάθλημα, που έρχεται μόλις την 2η αγωνιστική, αλλά μπορεί να κρίνει πολλά στην τελική κατάταξη της regular season.

Την Κυριακή (12/10) από νωρίς η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα του μεγάλου αγώνα και στις 19:00 ακριβώς οι Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης σας μεταφέρουν, φάση προς φάση, όλα όσα θα συμβούν στο παρκέ.

Μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ακολουθεί ο απόηχος του ελληνικού κλάσικο, με σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19:00.

Ζήστε την απόλυτη μπασκετική μονομαχία στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Πηγή: skai.gr

