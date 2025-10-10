Όλα για όλα στην Κοπεγχάγη!

Η Εθνική Ελλάδας παίζει το τελευταίο της χαρτί για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 παραμένει στο πλευρό της.

Την Κυριακή (12/10), στις 21:45, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την πρωτοπόρο Δανία, με στόχο τη νίκη που θα το κρατήσει ζωντανό στη μάχη για ένα εισιτήριο για την τελική φάση.

Τις προσπάθειες των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιγράφει από την Κοπεγχάγη ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Μετά τη λήξη του αγώνα, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και τον λόγο να πάρουν οι ακροατές!

Δανία - Ελλάδα την Κυριακή (12/10) στις 21:45, εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



