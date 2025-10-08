Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Εύχομαι να είναι κακή παρένθεση το ματς με τη Δανία»

Ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημαντικού αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 21:45. Η Ελλάδα έχει τρεις βαθμούς στον όμιλο και πρέπει να πάρει αποτέλεσμα αν θέλει να διατηρήσει πολλές ελπίδες για τη δεύτερη τουλάχιστον θέση.

Αναλυτικά μίλησε για:

Το πόσο βαρύ είναι το φορτίο στους ώμους: «Είναι πολύ σημαντικό ματς. Λόγω και του τελευταίου αποτελέσματος με τη Δανία, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Μία ομάδα που έχει στόχους, το κάθε παιχνίδι θα έχει για αυτήν ξεχωριστή σημασία. Για εμάς παραπάνω λόγω του τελευταίου αποτελέσματος και της δυναμικής του αντιπάλου. Είναι σοβαρή ομάδα, έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, πολύ καλή διάθεση για καλό παιχνίδι. Να κάνουμε καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι έξι παιχνίδια σε τρεις μήνες τα προκριματικά και δεν… γυρνάει πίσω».

Το γεγονός ότι δεν έχει αφήσει βαθμό στο νησί: «Ειλικρινά δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Ούτε εγώ ούτε οι παίκτες. Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Είμαστε ομάδα που θέλουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Θέλουμε να προετοιμαζόμαστε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν είμαστε σε θέση να σκεφτόμαστε το πού θα παίρνουμε τους βαθμούς».

Το πόσο σημαντικός είναι ο ΜακΤόμινεϊ: «Σίγουρα είναι σημαντικός παίκτης, αλλά η Σκωτία έχει κι άλλους παίκτες με ποιότητα. Έχει περισσότερες εμπειρίες από εμάς. Έχει κομβικούς ποδοσφαιριστές και τον ίδιο προπονητή για έξι χρόνια. Είναι σοβαρή ομάδα και σαν ομάδα θα την αντιμετωπίσουμε κι όχι ως μονάδες».Τ

Το αν σκοπεύει να ρισκάρει σε περίπτωση που είναι 50-50 οι πιθανότητες για τον Καρέτσα: «Δεν είναι εύκολο να λέμε αν είναι 50-50. Προτιμάμε να χρησιμοποιούμε παίκτες που είναι εντελώς έτοιμοι».

Τα όσα πρέπει να αλλάξει σε σχέση με το ματς απέναντι στη Δανία: «Εκείνο δεν είναι για συγκρίσεις. Δεν ήταν καλό το ματς. Εύχομαι να είναι μία κακή παρένθεση. Πρέπει ν' αλλάξουμε τα πάντα. Εκείνος ο τρόπος παιχνιδιού δεν είναι άξιος για παράδειγμα και σχολιασμού. Δεν πήγε τίποτα σωστά με ή χωρίς τη μπάλα. Θα ήταν δύσκολο να το κάνω μέτρο σύγκρισης τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Τον αγώνα με τη Δανία πρέπει να τον ξεχάσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.