Χάντμπολ: Λύγισε την ΑΕΚ και πήρε το 4ο συνεχόμενο Super Cup ο Ολυμπιακός

Για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο χάντμπολ αντρών, καθώς επικράτησε 24-23 της ΑΕΚ στον συναρπαστικό τελικό που έγινε στο Καματερό.

Πρώτοι σκόρερ οι Σάββας και Τζίμπουλας με πέντε γκολ για τους «ερυθρόλευκους», από τρία είχαν για την Ένωση οι Κουν και Σάλεμ, με τον τερματοφύλακα των νικητών, Ντιόγκο, να έχει τεράστια επέμβαση στο φινάλε!

Οι Πειραιώτες μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν 5-1 αλλά και 9-4, με την Ένωση να κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ στο φινάλε του πρώτου μέρους και να καταφέρνει να ανατρέψει τα δεδομένα, παίρνοντας προβάδισμα 12-11 πριν την ανάπαυλα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν ξανά κεφάλι στο σκορ με σερί 4-2 όταν επανεκκίνησε η δράση και εν συνεχεία έφτασαν τη διαφορά στα πέντε τέρματα (19-14 και 21-16).

Για μία ακόμη φορά όμως, οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν, φτάνοντας να έχουν την τελευταία επίθεση όντες πίσω με ένα γκολ (24-23). Ο Βλαστός πρόλαβε να σουτάρει αλλά ο εξαιρετικός Ντιόγκο του είπε όχι, κρατώντας το προβάδισμα του Ολυμπιακού και δίνοντάς του την κούπα!

