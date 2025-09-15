Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Έφυγε και δεν χαιρέτησε κανέναν ο Βιτόρια

Ο Ρουί Βιτόρια πήγε νωρίς στο Κορωπί, μαζί με τους συνεργάτες του για να μαζέψουν τα πράγματα τους και δεν αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές, κάτι το οποίο είχε κάνει και ο... Λάζλο Μπόλονι

Ρουί Βιτόρια

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς το πρωί της Δευτέρας (15/9) η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έπειτα από 11 μήνες στο «τιμόνι» της ομάδας αποχωρεί, πληρώνοντας ουσιαστικά την κάκιστη εμφάνιση στη Stoiximan Super League και κυρίως τις εμφανίσεις της ομάδας απέναντι σε Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Ωστόσο, εντύπωση προξένησε η στάση του Ρουί Βιτόρια μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό. Ο 55χρονος προπονητής πήγε νωρίτερα από την έναρξη της σημερινής προπόνησης, μαζί με τους συνεργάτες του, στο «Γεώργιος Καλαφάτης», προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του και δεν αποχαιρέτησε κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με τους οποίους συνεργάστηκε.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αυτό είχε συμβεί τον Μάιο του 2021, όταν δηλαδή είχε απολυθεί από τον Παναθηναϊκό ο Λάζλο Μπόλονι.

Πηγή: sport-fm.gr

