Παναθηναϊκός: Έφυγε και δεν χαιρέτησε κανέναν ο Βιτόρια

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς το πρωί της Δευτέρας (15/9) η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έπειτα από 11 μήνες στο «τιμόνι» της ομάδας αποχωρεί, πληρώνοντας ουσιαστικά την κάκιστη εμφάνιση στη Stoiximan Super League και κυρίως τις εμφανίσεις της ομάδας απέναντι σε Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Ωστόσο, εντύπωση προξένησε η στάση του Ρουί Βιτόρια μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό. Ο 55χρονος προπονητής πήγε νωρίτερα από την έναρξη της σημερινής προπόνησης, μαζί με τους συνεργάτες του, στο «Γεώργιος Καλαφάτης», προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του και δεν αποχαιρέτησε κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με τους οποίους συνεργάστηκε.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αυτό είχε συμβεί τον Μάιο του 2021, όταν δηλαδή είχε απολυθεί από τον Παναθηναϊκό ο Λάζλο Μπόλονι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.