Γιατί ο Παναθηναϊκός χάνει τα ματς που ξεκινάει καλά

Ο Παναθηναϊκός πολλές φορές εισέρχεται σε ένα παιχνίδι με καλό ξεκίνημα, παίρνει προβάδισμα, αλλά δεν καταφέρνει να το διατηρήσει ως το τέλος. Το παράδειγμα με την Κηφισιά , προβάδισμα 1-2 και ήττα 3-2 στο 94′ , αναδεικνύει την κρίσιμη έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Παράλληλα, τέτοια παιχνίδια επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση της ομάδας, καθώς οι παίκτες βλέπουν ότι το καλό ξεκίνημα δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί η νίκη.

