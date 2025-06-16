Από τη στιγμή που ο φετινός ευρωπαϊκός τελικός του EHF European Cup κρίθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου και η Αλκαλόιντ στέφθηκε πρωταθλήτρια δίχως να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας στη Βόρεια Μακεδονία, με υπαιτιότητα της ΑΕΚ που δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο, η βαριά «καμπάνα» ήταν αναμενόμενη.

Η «Ένωση», έπειτα απ' όλη την ιστορία που εκτυλίχθηκε και την επιλογή που έκανε να μην παίξει από τη στιγμή που δεν επετράπη στους οπαδούς της να περάσουν τα σύνορα και να βρεθούν στο πλευρό της, τιμωρήθηκε αυστηρά.

Η απόφαση είναι διετής αποκλεισμός από την Ευρώπη, με τον δεύτερο χρόνο της ποινής να είναι με αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι δεδομένα η ομάδα θα απουσιάσει από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, η ελληνική ομάδα καλείται να καταβάλει και το ποσό των 20.000 ευρώ με τη μορφή προστίμου. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα έφεσης από την ΑΕΚ, στην οποία, στην παρούσα φάση, μάλλον περίμεναν μια τέτοια, τόσο αρνητική εξέλιξη…

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Δικαστήριο Χάντμπολ της EHF εξέδωσε περαιτέρω απόφαση σχετικά με την υπόθεση που ξεκίνησε μετά την ακύρωση του επαναληπτικού αγώνα του τελικού του EHF European Cup Men 2024/25 μεταξύ της HC Alkaloid και της AEK Athens HC, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου 2025 στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας.

Το Δικαστήριο Χάντμπολ έκρινε ότι η AEK παραβίασε το θεμελιώδες καθήκον του συλλόγου να συμμετάσχει σε έναν προγραμματισμένο αγώνα. Το Δικαστήριο Χάντμπολ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η άρνηση διεξαγωγής ενός αγώνα δεν αποτελεί μόνο σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά προς όλες τις άλλες αντίπαλες ομάδες, αλλά οδηγεί και σε αυστηρές συνέπειες που περιγράφονται στους κανονισμούς της διοργάνωσης και στον Κατάλογο Ποινών της EHF.

Ως αποτέλεσμα, το Δικαστήριο Χάντμπολ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην AEK Athens HC. Επιπλέον, ο σύλλογος αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διοργανώσεις της EHF για δύο σεζόν. Το ήμισυ της απαγόρευσης (μία σεζόν) επιβάλλεται με αναστολή για περίοδο δοκιμασίας δύο ετών. Μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Εφετείο της EHF εντός 7 ημερών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.