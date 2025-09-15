Λογαριασμός
«Χρυσός» στο Παγκόσμιο πάλης ο Κουγιουμτσίδης

Συνέχισε τις μεγάλες επιτυχίες ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ

Ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μιας μεγάλης διοργάνωσης πάλης ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης. Ο 24χρονος πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά ελευθέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Στον τελικό της κατηγορίας, ο Κουγιουμτσίδης νίκησε τον Αμερικανό Λίβαϊ Χάινς με 3-2 στα σημεία. Ο 21χρονος Χάινες είναι το ανερχόμενο ταλέντο των Αμερικανών σε αυτή την ηλικία.

Ο Έλληνας παλαιστής μέχρι και στα ημιτελικά και στους τους αγώνες που προηγήθηκαν δεν έχασε ούτε σημείο από τους αντιπάλους του, έχοντας ένα συνολικό 29-0. Στον ημιτελικό, ο Ιρανός Μοχάμαντ Νοκοντί, που κατέκτησε τελικά το χάλκινο μετάλλιο, ήταν ο πρώτος που πήρε τρία σημεία από τον Κουγιουμτσίδη, αλλά δεν ήταν αρκετά, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής τον νίκησε 8-3 στα σημεία.

