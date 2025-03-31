Χαμός επικράτησε λίγο πριν την κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Παρτίζαν για τα προημιτελικά του EHF European Cup το βράδυ της Κυριακής (30/03), με το ματς να αναβάλλεται μετά τη ρίψη κροτίδων από τους Σέρβους οπαδούς στο γήπεδο!



Μάλιστα, σήμερα, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως το παιχνίδι θα γίνει κανονικά για να κριθεί στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα που θα προκριθεί στους ημιτελικούς.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα, που όμως δεν θα είναι ούτε στη Σερβία, αλλά ούτε και στην Ελλάδα, ενώ, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει κόσμος στις εξέδρες.

Παρ' όλα αυτά, τα χθεσινά ευτράπελα είχαν αρχίσει πολύ ώρα πριν τις ρίψεις κροτίδων στο γήπεδο της Παρτίζαν. Και αυτό διότι, κατά την είσοδο των οπαδών στο γήπεδο, το «παρών» έδωσε και ο τερματοφύλακας της ομάδας ποδοσφαίρου της Παρτίζαν, Αλεξάνταρ Γιοβάνοβιτς.



Χωρίς να έχει γίνει γνωστό ακόμη το τί συνέβη, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον 32χρονο κίπερ και αρχηγό των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα και χτυπώντας τον, στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν.

⚠️⚠️⚠️

На улазу у Бањицу, полиција малтретира капитена и голмана @FKPartizanBG Ацу Јовановића!



Чиме је један спортиста, репрезентативац Србије и капитен Партизана заслужио овакво понашање од стране органа реда?!?



Срамота!#partizan #fkpartizan #rkpartizan #grobari pic.twitter.com/gqugDYMu9o — Partizan.net (@PartizanNet) March 30, 2025

Μάλιστα, το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διερεύνηση του συμβάντος, τονίζοντας πάντως πως στον συγκεκριμένο χώρο επιτρεπόταν η είσοδος οπαδών για αυτό και έδρασε η Αστυνομία.



Από την πλευρά της, η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τον Αλεξάνταρ Γιοβάνοβιτς, ασκώντας έντονη κριτική στις αστυνομικές δυνάμεις για την άσκηση βίας προς τον τερματοφύλακα και τους οπαδούς.



