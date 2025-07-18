Ο Ολυμπιακός δημιουργεί9 χάντμπολ γυναικών

Τη δημιουργία ομάδας χάντμπολ γυναικών, η οποία θα μετάσχει τη νέα σεζόν στην Α2, γνωστοποίησε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Η νέα ομάδα θα στελεχωθεί από αθλήτριες της Ακαδημίας και του τμήματος Νεανίδων-Κορασίδων του συλλόγου.

Με την προσθήκη του χάντμπολ γυναικών, ο Ολυμπιακός φτάνει πλέον τα δέκα ενεργά τμήματα στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ).

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει τη δημιουργία ομάδας Χάντμπολ Γυναικών, η οποία θα ενταχθεί από τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας.

Η νέα ομάδα θα στελεχωθεί από αθλήτριες της Ακαδημίας και του τμήματος Νεανίδων-Κορασίδων του Συλλόγου, κορίτσια που προπονούνται, αγωνίζονται και μεγαλώνουν με τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπιακού και που ήταν παρούσες από την πρώτη μέρα λειτουργίας του τμήματος υποδομής στο χάντμπολ.

Με την προσθήκη του Χάντμπολ Γυναικών, ο Ολυμπιακός φτάνει πλέον τα δέκα ενεργά τμήματα στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ) καλύπτοντας τόσο τις ανδρικές όσο και τις γυναικείες ομάδες. Μια εξέλιξη που αντανακλά το πολυδιάστατο αποτύπωμα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. στον ελληνικό αθλητισμό και επιβεβαιώνει στην πράξη τον πολυαθλητικό του χαρακτήρα.

Ο κορυφαίος πολυαθλητικός Σύλλογος συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία, στην υποδομή και στην ανάπτυξη σε όλα τα αθλήματα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.