Χάνει το Ευρωπαϊκό βάδην η Ντρισμπιώτη

Νοκ άουτ από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων βάδην της ερχόμενης Κυριακής τέθηκε την Πέμπτη οριστικά η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 35 και 20 χλμ. του αγωνίσματος αισθανόταν ενοχλήσεις στα πλευρά της τις προηγούμενες ημέρες και στην αρχή φάνηκε πως ήταν μια ψύξη. Οι πόνοι, όμως, συνεχίστηκαν κι η 38χρονη πρωταθλήτρια υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, από την οποία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό.

Αν και μέχρι την τελευταία στιγμή προσπάθησε να είναι παρούσα στη διοργάνωση, η Ντρισμπιώτη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κι αναγκάζεται να αποσυρθεί από αυτή, περιμένοντας πλέον το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

