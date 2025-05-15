Επιστροφή Λιονέλ Μέσι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο «pulga» είχε μείνει εκτός στην προηγούμενη προεπιλογή λόγω τραυματισμού, αλλά πλέον είναι υγιέστατος και βρίσκεται κανονικά ανάμεσα στις επιλογές των Λιονέλ Σκαλόνι.

Η Αργεντινή θα κοντραριστεί με Χιλή και Κολομβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στην αποστολή κλήθηκαν και οι Βαλεντίν Μπάρκο, Βαλεντίν Καστεγιάνος και Νικολάς Ντομίνγκες.

Ασφαλώς, πρόκειται για προεπιλογή και κάποιοι ποδοσφαιριστές θα κοπούν.

Τερματοφύλακες: Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα), Χερόνιμο Ρούλι (Ολιμπίκ Μαρσέιγ), Βάλτερ Μπενίτες (PSV).

Αμυντικοί: Νάουελ Μολίνα (Ατλέτικο Μαδρίτης), Χουάν Φόιτ (Βιγιαρεάλ), Κριστιάν Ρομέρο (Τότεναμ), Λεονάρντο Μπαλέρντι (Ολιμπίκ Μαρσέιγ), Νικολάς Οταμέντι (Μπενφίκα), Φακούντο Μεδίνα (Λανς), Νικολάς Ταλιαφίκο (Λυών), Βαλεντίν Μπάρκο (Στρασβούργο).

Μέσοι: Άλεξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ), Λεάντρο Παρέδες (Ρόμα), Νικολάς Ντομίνγκες (Νότιγχαμ Φόρεστ), Εσεκιέλ Παλάσιος (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ροντρίγκο Ντε Πολ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Τιάγκο Αλμάδα (Ολιμπίκ Λυών), Τζιοβάνι Λο Σέλσο (Μπέτις), Έντσο Φερνάντες (Τσέλσι), Νικολάς Παζ (Κόμο).

Επιθετικοί: Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι), Χουλιάν Άλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ), Βαλεντίν Καστεγιάνος (Λάτσιο), Αλεχάντρο Γκαρνάτσο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νικολάς Γκονζάλες (Φιορεντίνα), Τζουλιάνο Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Άνχελ Κορέα (Ατλέτικο Μαδρίτης).

