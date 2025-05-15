Φουρνιέ: «Μέχρι το 2035 ο Ολυμπιακός θα πάρει πέντε Ευρωλίγκες»

Η πρόβλεψη του Εβάν Φουρνιέ για το μέλλον του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη και ο Γάλλος δείχνει έμπρακτα την πίστη στην ομάδα του.

Ο Φουρνιέ μίλησε στο Pick & Talk της Stoiximan GBL και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η πιο «καυτή» έδρα στην Ευρώπη είναι το Βελιγράδι, ανέφερε ότι ο Χάντερ Χέιλ θα αγωνίζεται σύντομα στο κορυφαίο επίπεδο, ενώ αποθέωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, χαρακτηρίζοντας τον παθιασμένο και χαρισματικό.

Επιπλέον τόνισε ότι ο Ολυμπιακός στα επόμενα 10 χρόνια θα σηκώσει πέντε Ευρωλίγκες.

