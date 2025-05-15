Μάικ Τζέιμς: «Είμαι ο καλύτερος στην Euroleague - Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι»

Ο Μάικ Τζέιμς, ένας ο κορυφαίους σκόρερ της Euroleague, μίλησε στο «Triple Threat Show» του καναλιού Amerikanos24, αναλύοντας τη φετινή του πορεία με τη Μονακό, το επικείμενο Final Four με φόντο τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και τον δικό του ρόλο στη διοργάνωση.

Λίγες ημέρες πριν το Final Four του Βερολίνου, ο Μάικ Τζέιμς εμφανίζεται πιο σίγουρος από ποτέ, γεμάτος αυτοπεποίθηση και δηλώνει καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το Final Four και τον Ολυμπιακό: «Στο Final Four δεν αποφεύγεις κανέναν. Όλοι είναι δύσκολοι. Έχουμε παίξει και με τις τρεις άλλες ομάδες φέτος και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Το θέμα είναι ποιος το θέλει περισσότερο».

Για το αν υπάρχει έξτρα κίνητρο απέναντι στον Ολυμπιακό: «Όποιος λέει ότι έχει επιπλέον κίνητρο σε τέτοια παιχνίδια, απλώς το λέει για τις κάμερες. Είναι το Final Four. Αν δεν είσαι αποφασισμένος τώρα, δεν χρειάζεσαι να είσαι εκεί».

Για το πώς βλέπει την υποτίμηση από τα media: «Δεν με νοιάζει τι λένε. Οι οπαδοί, τα media δεν παίζουν μπάσκετ. Εμείς παίζουμε. Δεν πάμε εκεί για διακοπές. Πάμε να κερδίσουμε».

Για το αν θα αντάλλαζε τα ρεκόρ καριέρας και τα ατομικά βραβεία με έναν τίτλο: «Όχι. Θέλω να κερδίσω, αλλά όταν βλέπεις τα... πρακτικά βιβλία και το όνομά μου, είμαι μόνος μου εκεί. Κανείς δεν μπορεί να μου το πάρει αυτό».

Για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη και τον προκάτοχό του, Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ο Σπανούλης σε παρακινεί. Είναι θετικός. Μας λέει “παίξτε σωστά, είμαστε καλοί”. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν πιο δραματικός, σαν όλα να ήταν το τέλος του κόσμου. Είναι διαφορετικό στυλ».

Για τη συμβολή του Γιώργου Παπαγιάννη στο Game 5 των playoffs: «Του είπα πριν το ματς: “Μείνε έτοιμος. Αν παίξεις, μην βγεις και κολλήσεις. Θα αρρωστήσεις με τον εαυτό σου”. Είχε μείνει ενεργός, έκανε σουτ, προπονήθηκε καλά. Όταν ήρθε η ώρα, ήταν έτοιμος και μας βοήθησε τρομερά».

Για το μέλλον του στην EuroLeague: «Πιθανότατα αυτό είναι το τελευταίο μου συμβόλαιο. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να παίξω άλλο λίγο, αλλά... αφήστε με ήσυχο»!

Για τη συμβουλή που θα έδινε στον Τι Τζέι Σορτς: «Αν πας σε μια μεγαλύτερη ομάδα, μπορεί να μην έχεις το ίδιο impact. Στο Παρίσι κάνει το παιχνίδι του. Μπορεί να καθορίσει τη ροή, να είναι ο ηγέτης. Αυτό είναι δύσκολο να το βρεις αλλού. Αν είχα την επιλογή με ίδια λεφτά, θα έμενα στην Παρί».

Για τη σημασία των χρημάτων: «Όλοι πρέπει να πληρωθούν. Για εμάς, τους Αμερικανούς, δεν είναι μόνο θέμα αγάπης για το club. Είναι βασικές ανάγκες – οικογένεια, φροντίδα, ζωή μετά το μπάσκετ. Μη μας κρίνετε επειδή επιλέγουμε να εξασφαλιστούμε».

Για τα βραβεία της EuroLeague: «Πιστεύω πως άξιζα να είμαι στην πρώτη πεντάδα. Top 10 σε πόντους, PIR, τρίτος σε ασίστ και η ομάδα μου 4η στη regular season. Αλλά είμαι ο Μάικ, και πάντα θα με πάνε στη δεύτερη ομάδα».

Για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στην EuroLeague αυτή τη στιγμή: «Εγώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.