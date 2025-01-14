Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ο Ρώσος τενίστας Δανιήλ Μεντβέντεφ (Daniil Medvedev) στην πρεμιέρα του Australian Open.

Σε κρίσιμο σημείο του αγώνα εναντίον του Kasidit Samrej, και καθώς έχασε έναν πόντο, ενώ ήδη βρισκόταν πίσω με 1-2 σετ, κοπάνησε τη ρακέτα του στην κάμερα που βρίσκεται πάνω στο φιλέ. Το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί η κάμερα, αλλά και να σπάσει η ρακέτα.

Τελικά, ο νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη Ρώσος, κατάφερε να κερδίσει τον Ταϊλανδό Κασιντίτ Σαμρέϊ (Kasidit Samrej), ο οποίος βρίσκεται στην 418η θέση της κατάταξης, σε σύνολο πέντε σετ (– 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2), κι έτσι εξασφάλισε την πρόκριση στον 2ο γύρο του τουρνουά.

Προφανώς, το συμβάν δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Ετσι, εκτός από το βίντεο με τον Medvedev να διαλύει με μια κίνηση κάμερα και ρακέτα, κυκλοφόρησε και ένα κωμικό βίντεο αναπαράστασης με γραφικά του Wii.

Medvedev smashing his racquet in the Australian Open Wii stream is peak comedy 😭😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/4EIrsC3lwL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2025

Μετά το τέλος του αγώνα, κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Μεντβέντεφ εμφανίστηκε ευδιάθετος και δεν έκανε κάποια αναφορά στο ξέσπασμά του. Αντ' αυτού μίλησε για το πόσο τον εξέπληξε το επίπεδο του αντιπάλου του.

«Αν παίζει έτσι σε όλους τους αγώνες, η ζωή του θα είναι καλή -λεφτά, κορίτσια, καζίνο, οτιδήποτε», αστειεύτηκε. "Μακάρι να μπορεί να παίζει έτσι σε κάθε αγώνα».

Ο Μεντβέντεφ, τρεις φορές φιναλίστ, και δεύτερος στο περυσινό Australian Open, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 19χρονο Αμερικάνο Λέρνερ Τιέν (Learner Tien).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.