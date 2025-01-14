Πώς τα «λάθη» των διαιτητών «αφαίρεσαν» 7 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 7 βαθμούς από «λάθη» των διαιτητών από την αρχή του Πρωταθλήματος.

Δύο ρέφερι εμφανίζονται να μην γνωρίζουν τους κανονισμούς, όπως ο Σιδηρόπουλος στον αγώνα Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 0-1 και ο Τσαγκαράκης στο Πανσερραϊκός- Παναθηναϊκός 2-2.

Ενώ από την άλλη, ο Γερμανός διαιτητής, Ντάνιελ Ζίμπερτ δεν σφύριξε πέναλτι στην τεράστια αγκαλιά του Ρέτσου στην μπάλα μέσα στην περιοχή στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0.

Τι συμβαίνει με τα «φαλτσοσφυρίγματα»;

Το podcast «Σύλλογος μεγάλος» καταγράφει και θυμίζει πως οι αποφάσεις των διαιτητών «αφαίρεσαν» 7 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό!

Μπορείτε να το ακούσετε στο spotify, στο apple podccast και στο Youtube Music

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.