Πώς τα «λάθη» των διαιτητών «αφαίρεσαν» 7 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό

Μια καταγραφή των «φαλτσοσφυριγμάτων» που κόστισαν πολύτιμους πόντους στο «τριφύλλι»

παο

Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 7 βαθμούς από «λάθη» των διαιτητών από την αρχή του Πρωταθλήματος.

Δύο ρέφερι εμφανίζονται να μην γνωρίζουν τους κανονισμούς, όπως ο Σιδηρόπουλος στον αγώνα Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 0-1 και ο Τσαγκαράκης στο Πανσερραϊκός- Παναθηναϊκός 2-2.

Ενώ από την άλλη, ο Γερμανός διαιτητής, Ντάνιελ Ζίμπερτ δεν σφύριξε πέναλτι στην τεράστια αγκαλιά του Ρέτσου στην μπάλα μέσα στην περιοχή στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0.

Τι συμβαίνει με τα «φαλτσοσφυρίγματα»;

Το podcast «Σύλλογος μεγάλος» καταγράφει και θυμίζει πως οι αποφάσεις των διαιτητών «αφαίρεσαν» 7 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό!

