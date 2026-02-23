Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Kάρα Μπράξτον σε ηλικία 43 ετών, όπως ανακοίνωσε το WNBA. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα αίτια ή τον τόπο του θανάτου της, λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλιά της.

Σε σχετική ανάρτησή του, το πρωτάθλημα εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της δύο φορές πρωταθλήτριας, τονίζοντας πως οι σκέψεις όλων βρίσκονται κοντά στην οικογένεια, τους φίλους και τις πρώην συμπαίκτριές της.

Η Μπράξτον αγωνίστηκε για 10 σεζόν στο WNBA, φορώντας τις φανέλες των Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury και New York Liberty. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, το 2006 και το 2008 με το Ντιτρόιτ, ενώ το 2005 συμπεριλήφθηκε στην All-Rookie Team και το 2007 συμμετείχε στο All-Star Game.

Σε 46 αγώνες playoffs (11 ως βασική) είχε μέσο όρο 7,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 16,1 λεπτά συμμετοχής, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις από τη ρακέτα.

Γεννημένη στο Τζάκσον του Μίσιγκαν, μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση εργάστηκε για τη Nike στο Όρεγκον, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Ατλάντα, σύμφωνα με την USA Today.

