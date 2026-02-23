Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Δείτε το trailer:

Ανάλυση: Τρεις για τον τίτλο μέχρι τέλους. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιάννης Γούναρης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις της 22ης αγωνιστικής με τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών Γιώργο Σπανέα.

Θέμα: Πως γίνεται η διαχείριση του δημοσίου χρήματος στον ελληνικό αθλητισμό. Στο studio, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος και η δημοσιογράφος Αργυρώ Γιαννουδάκη.

Αποκάλυψη: Η ελληνική στρατηγική για το παράνομο στοίχημα, οδηγός για 180 χώρες! Ρεπορτάζ από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 02.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.