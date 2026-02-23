Λογαριασμός
Οριστικό του Γρηγορίου στον Άρη: Σηκώνει μανίκια και κάθεται στον πάγκο με τον Παναθηναϊκό

Ο Άρης ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος την Τρίτη (24/02) θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους»

Διάδοχος του Μανόλο Χιμένεθ θα είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη, που θέλει να κάνει ένα ηλεκτροσόκ ενόψει του υπόλοιπου της φετινής αγωνιστικής περιόδου και του στόχου που έχει απομείνει με την 5η θέση που εξασφαλίζει -υπό προϋποθέσεις- ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Ρούμπεν Ρέγες ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/02) θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση με τους νέους του παίκτες αφού την Καθαρά Δευτέρα (23/02) οι «κίτρινοι» έχουν ρεπό. Έτσι, ο 52χρονος προπονητής θα κάνει το ντεμπούτο στον πάγκο της νέας του ομάδας στη δύσκολη εκτός έδρας μάχη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ερχόμενη Κυριακή (01/03, 20:00).

Με τον Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται το τυπικό του διαζυγίου, ενώ ο Καρυπίδης βρίσκεται στις ΗΠΑ και είναι σε άμεση επαφή με τον Ρέγες για τις εξελίξεις που τρέχουν στο εσωτερικό του Άρη.

Ο ιδιοκτήτης των Θεσσαλονικιών επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα και απομένει η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Γρηγορίου. Θυμίζουμε ότι οι «κίτρινοι» είναι στην 6η θέση με 28 βαθμούς και στο -8 από τον 5ο Παναθηναϊκό, που έχει και ματς λιγότερο. Υπενθυμίζεται πως στο 5-8 οι βαθμοί των ομάδων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος διαιρούνται.

