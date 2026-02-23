Λογαριασμός
Επισημοποίησε την επιστροφή του Οσετκόφσκι η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντίλαν Οσετκόφσκι στην αγωνιστική δράση

Οσετκόφσκι

Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Ντίλαν Οσετκόφσκι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Παρτίζαν.

Οι εκπρόσωποι του 29χρονου εξασφάλισαν προσωρινό μέτρο στην αναστολή που υπήρχε, κάτι που επιβεβαίωσε και η FIBA και οι Σέρβοι θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον Οσετκόφσκι για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα αγωνιστεί ξανά για την Παρτιζάν. Οι νομικοί εκπρόσωποι των παικτών κατέληξαν σε ένα προσωρινό μέτρο με το οποίο άρθηκε η τιμωρία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη FIBA. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια και ότι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι μπορεί να αγωνιστεί για την Παρτιζάν. Όσον αφορά την όλη υπόθεση, τα συμφέροντα των ασπρόμαυρων προστατεύονται πλήρως νομικά», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν.

