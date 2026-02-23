Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Ντίλαν Οσετκόφσκι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Παρτίζαν.

Οι εκπρόσωποι του 29χρονου εξασφάλισαν προσωρινό μέτρο στην αναστολή που υπήρχε, κάτι που επιβεβαίωσε και η FIBA και οι Σέρβοι θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον Οσετκόφσκι για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα αγωνιστεί ξανά για την Παρτιζάν. Οι νομικοί εκπρόσωποι των παικτών κατέληξαν σε ένα προσωρινό μέτρο με το οποίο άρθηκε η τιμωρία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη FIBA. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια και ότι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι μπορεί να αγωνιστεί για την Παρτιζάν. Όσον αφορά την όλη υπόθεση, τα συμφέροντα των ασπρόμαυρων προστατεύονται πλήρως νομικά», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν.

Dilan Osetkovski se vraća u tim Partizana!✊🏽⚫️⚪️



Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan Mozzart Bet. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu meru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke… pic.twitter.com/jD8NbSbI4e — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 23, 2026

